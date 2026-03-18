Sucesos
Tres detenidos por retener a una menor en un hotel de Torremolinos
La chica, que denunció haber sufrido tocamientos por parte de uno de los arrestados, consiguió escapar por el balcón
Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por presuntamente retener en un hotel de Torremolinos a una menor que consiguió escapar por el balcón de la habitación y que presuntamente podría haber sido agredida sexualmente por uno de ellos.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que uno de ellos ha sido arrestado por detención ilegal, amenaza graves, agresión sexual y delito contra salud pública. Los otros dos, entre ellos un menor, han sido arrestados por detención ilegal y delito contra salud pública, según las fuentes policiales.
El hotel dio la alerta
Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado viernes al sábado 14 de marzo. Según ha adelantado diario Sur, un trabajador del hotel dio aviso a los servicios de emergencias alertando de que una joven pedía auxilio. De inmediato, se personaron en el lugar agentes de la Policía Nacional. Según el diario, la joven, que habría sido forzada a consumir sustancias estupefacientes, habría sido amenazada con un arma blanca por un joven que presuntamente le realizó tocamientos. La menor consiguió escapar por el balcón de la habitación donde, al parecer, estaba retenida.
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