La promotora ARG construye 190 viviendas en la Costa del Sol y supera los 250 millones de inversión

La promotora inmobiliaria ARG Promociones, con sede en la localidad malagueña de Estepona, gestiona actualmente proyectos residenciales en la Costa del Sol con un valor de desarrollo que supera los 250 millones de euros. Estas promociones que se están ejecutando o que están ya proyectadas para comenzar a ejecutar suman unas 190 viviendas.

ARG Promociones cuenta actualmente con más de 70 empleados directos y genera alrededor de 200 puestos de trabajo indirectos vinculados a los desarrollos en marcha o ya finalizados. La compañía, constituida en 2016 como promotora y dirigida por Guillermo Magallanes, desarrolla promociones fundamentalmente en Estepona pero ya trabaja en nuevos proyectos en la Costa del Sol y Marbella.

ARG Promociones participa en distintas fases del desarrollo inmobiliario, desde la adquisición de suelo hasta la construcción y comercialización de las promociones.

Proyectos y plazo de entrega

Las promociones en construcción comprenden dos villas de lujo en Casares y Nueva Andalucía (Marbella) cuya entrega está prevista para el tercer trimestre de 2026. Hay también tres promociones en construcción en Estepona: Green Mountain Fase 2 con 27 apartamentos (entrega en el segundo trimestre de 2027), The OAK con 48 apartamentos (cuarto trimestre de 2027), Las Mesas Blue Horizon con 34 apartamentos de lujo (cuarto trimestre de 2027).

A la espera de licencia están Privilege Collection Estepona, una branded residences con 32 apartamentos de super lujo (entrega prevista para el primer trimestre de 2028) y Paraíso de Azahar, también en Estepona, una promoción de 10 apartamentos boutique en el casco antiguo, a la espera de licencia (entrega prevista en el cuarto trimestre de 2027).

El proyecto Las Mesas Blue Horizon de ARG en Estepona, con 34 apartamentos de lujo y fecha de entrega para finales de 2027. / L. O.

Por último, está Privilege Collection Banús, una promoción de branded residences de 35 apartamentos de super lujo en Marbella, a la espera de licencia, cuya entrega está prevista para 2029.

ARG, de la rehabilitación a la promoción inmobiliaria

La actividad de la empresa tiene origen familiar. Durante los años de la crisis inmobiliaria ofrecían reformas de hogares ‘a la voluntad’. Esta estrategia les permitió sobrevivir en esos años y seguir creciendo también en el ámbito de la rehabilitación de edificios.

Esta etapa permitió al equipo adquirir experiencia técnica mediante la participación en distintos proyectos de rehabilitación en varias ciudades españolas. La experiencia fue el punto de partida para dar el salto posterior al desarrollo inmobiliario.

En 2016, cuando constituye ARG Promociones como promotora residencial, la empresa inicia un crecimiento progresivo dentro del sector, pasando de operaciones de menor tamaño a promociones completas y proyectos residenciales de mayor escala.

Futuro y modelo de financiación

Hasta ahora, ARG ha desarrollado una decena de proyectos de vivienda, la mayoría de ellos en Estepona y continúa trabajando en nuevos desarrollos en Marbella y otras zonas del litoral malagueño con el objetivo de seguir ampliando su actividad en los próximos años.

El modelo de financiación de la compañía se apoya en instrumentos de inversión alternativa y en la colaboración con inversores privados, una fórmula que ha acompañado el crecimiento de la empresa en los últimos años.

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"La colaboración con inversores privados nos permite abordar nuevos proyectos con flexibilidad y avanzar en el desarrollo de las promociones", explica el director general.