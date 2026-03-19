Estepona ofrece suelo municipal al Estado para levantar más de 100 VPO

El Pleno de la Corporación de Estepona ha aprobado este jueves ofrecer al Gobierno de España seis parcelas municipales donde podrían construirse 109 viviendas de protección oficial en diferentes zonas del término municipal.

La propuesta ha salido adelante por unanimidad y, según ha explicado el alcalde, José María García Urbano (PP), responde al reciente anuncio del Ejecutivo central de movilizar hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda y financiar la construcción de 15.000 viviendas al año en España a través del fondo ‘España Crece’.

El regidor ha señalado que esta decisión forma parte del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para favorecer la promoción de vivienda asequible para quienes tienen mayores dificultades, ha indicado.

En ese sentido, García Urbano ha explicado que el Consistorio pone a disposición del Gobierno estas parcelas para que puedan ser valoradas dentro del plan estatal y para que Estepona pueda beneficiarse de esa línea de actuación en materia de vivienda.

Estepona quiere construir más VPO, como las entregadas en la zona de Juan Benítez. / l.o.

Seis parcelas en tres zonas de la ciudad

Los suelos ofrecidos al Ejecutivo central forman parte de la bolsa de parcelas en la que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para promover nuevas viviendas protegidas. En concreto, se trata de:

Dos parcelas en Casas del Padrón , con capacidad para 22 y 23 VPO

, con capacidad para Dos parcelas en Llanos de la Boladilla , para 9 y 17 viviendas

, para Dos parcelas en Camino de Cortes, con posibilidad de levantar 17 y 21 VPO

En total, estos seis suelos permitirían la construcción de 109 viviendas protegidas.

Más de 1.200 VPO a corto plazo

El alcalde de Estepona ha recordado además que esta iniciativa se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento dentro de su política de vivienda. Entre ellas, la entrega de un centenar de VPO en la zona de Juan Benítez, en la parte norte del municipio.

Asimismo, ha subrayado que el Consistorio ha venido trabajando en la obtención de suelos para ampliar el parque de vivienda protegida lo que, a corto plazo, permitirá la construcción de más de 1.200 viviendas.

Dentro de esa planificación, ya están en marcha dos proyectos en el sector de Camino de Cortes que supondrán la construcción de más de 300 VPO. Por un lado, se están tramitando las licencias de obra para ejecutar 117 viviendas protegidas en Camino de Cortes Sur. Por otro, el Ayuntamiento ultima el pliego para licitar otras dos parcelas en Camino de Cortes Norte, donde se prevé levantar 199 VPO.

36 parcelas municipales para vivienda protegida

De forma paralela, el Pleno municipal también aprobó en su día por unanimidad la compatibilidad de uso municipal que permitirá destinar 36 parcelas públicas a la construcción de vivienda protegida.

Esta medida se enmarca en el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, que autoriza la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas dotacionales que hasta ahora no tenían uso residencial, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

738 viviendas de VPO

De acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en esas 36 parcelas, distribuidas por distintos puntos del municipio, podrían construirse 738 viviendas protegidas.

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Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento de Estepona busca acelerar la promoción de vivienda protegida en la ciudad y aprovechar tanto las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía como los anuncios realizados por el Gobierno central para aumentar la oferta de casas asequibles.