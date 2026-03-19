Investigan a dos hombres por amenazar y suministrar drogas a una menor en un hotel de Torremolinos

Los dos jóvenes adultos detenidos el pasado fin de semana por presuntamente amenazar y suministrar drogas a una menor en un hotel de Torremolinos fueron puestos en libertad provisional por el juez que les tomó declaración el domingo. Según fuentes del tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 5 de ese municipio tomó esta decisión tras escuchar a los arrestados y a la chica, que ante el juez de guardia y el fiscal dijo que había sido amenazada por los detenidos, uno de ellos menor que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, y que le fueron suministradas drogas para su consumo.

Sin embargo, las fuentes ha precisado que negó haber sufrido tocamientos o agresiones sexuales por parte de ninguno de los implicados, como adelantó Sur. En un momento determinado de la noche, la chica consiguió escapar de la habitación y refugiarse en una habitación contigua donde fue auxiliada por un huésped hasta la llegada de la policía, han recordado.

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Orden de alejamiento

Por ello, las fuentes han indicado que se les investiga por la presunta comisión de los delitos de amenazas, suministro de sustancias estupefacientes a un menor de edad y un delito contra la salud pública, ya que se les intervino una cantidad de droga. La puesta en libertad está condicionada a que los investigados comparezcan periódicamente en el juzgado y a la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor.