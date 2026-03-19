La Policía Nacional frustra en Fuengirola un ajuste de cuentas: hay tres detenidos y varias armas de fuego intervenidas

Agentes de la Policía Nacional han frustrado en Fuengirola un presunto ajuste de cuentas que, al parecer, planeaban varios integrantes de un clan asentado en Granada. La actuación se enmarca en el plan de refuerzo de la seguridad en la Costa del Sol y se ha saldado con tres detenidos por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia ilícita de armas.

Los arrestados fueron interceptados después de que los agentes les intervinieran dos pistolas y una escopeta, todas ellas supuestamente preparadas para ser utilizadas. Según la investigación, los sospechosos se habían desplazado hasta Fuengirola para enfrentarse a una tercera persona.

Los hechos ocurrieron días atrás en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola, en plena madrugada. En esa zona de ocio nocturno, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) mantenían un dispositivo preventivo contra la delincuencia cuando detectaron a un grupo de personas que había llegado a la provincia de Málaga en vehículo desde Granada capital.

Localizan armas de fuego en una inspección policial

Durante la inspección de uno de los coches ocupados por los sospechosos, los agentes localizaron una pistola y una escopeta municionadas, además de un chaleco antibalas, varios pasamontañas y guantes, elementos que reforzaron las sospechas sobre la posible comisión de un acto violento inminente.

Asimismo, junto a una jardinera situada en la zona del operativo policial, la Policía Nacional encontró una tercera arma de fuego, también con cartuchos en el cargador.

La intervención policial permitió así impedir un posible episodio violento en Fuengirola, dentro del dispositivo de seguridad desplegado en la Costa del Sol para prevenir hechos delictivos graves, especialmente en zonas de gran afluencia y ocio nocturno

Relacionados con asuntos de drogas

Los agentes detuvieron a tres hombres, de edades entre 27 y 32 años, por su presunta responsabilidad en los hechos. Diligencias posteriores, practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitieron llegar a la conclusión que los arrestados, relacionados varios de ellos con asuntos de drogas y otros delitos, habrían planificado un ajuste de cuentas, dirigiéndose hasta Fuengirola “para pedir explicaciones” a un tercero, asentado en la localidad.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado abortar los propósitos, de trasfondo violento, que perseguían los arrestados, además de incautar varias armas de fuego. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Fuengirola.