Capturan en Benalmádena a un fugitivo buscado por el secuestro y tortura de un empresario cripto francés

Un fugitivo reclamado por Francia ha sido detenido en el municipio malagueño de Benalmádena por su presunta vinculación en el secuestro el año pasado de David Balland, cofundador de la empresa proveedora de billeteras de criptomonedas Ledger, y su mujer. El secuestro se llevó a cabo en enero después de que la pareja dejara en el colegio a sus hijos, siendo asaltados por tres encapuchados que portaban armas de fuego en la vivienda familiar, ubicada en la localidad de Méreau, cerca de Vierzon.

Para presionar a los socios de Balland y conseguir los 10 millones de euros que exigían de rescate, los secuestradores llegaron a amputarle un dedo. Las fuerzas de élite francesas consiguieron liberar a Balland tras aproximadamente 48 horas de cautiverio en una vivienda de Châteauroux, en el departamento de Indre, mientras que su esposa fue localizada en el maletero de un coche en un aparcamiento en la región de Essonne, al sur de París.

Periplo por Valencia y Andalucía

La operación, sin embargo, dejó un cabo suelto. Uno de los miembros de la organización logró huir y buscó refugio en España. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguieron ubicarlo en la provincia de Valencia, donde residía junto a su pareja y un amigo. "Los tres llevaban una vida bastante discreta y se alojaban en apartamentos alquilados a través de plataformas de internet que abonaban con una tarjeta bancaria de una cuarta persona para cubrir todos los gastos", han explicado.

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Después se desplazaron a Sevilla, donde vivieron con unos familiares, más tarde en Cádiz, y finalmente en Benalmádena, donde fueron localizados y detenidos a finales de la semana pasada. Para su detención, traslado y custodia a los Juzgados de Fuengirola se empleó un amplio dispositivo policial ante "la posibilidad de que la organización criminal a la que pertenecía intentara su liberación".