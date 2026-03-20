Condenan a 24 años al hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos con 16 puñaladas

El hombre acusado de asesinar a dos de sus parejas en Torremolinos ha sido condenado a una pena total de 24 años de prisión por el crimen de una de ellas, Paula, madre de su hijo que recibió 16 puñaladas en 2023. El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, será juzgado en otro juicio popular, aunque todavía no se ha señalado fecha, por el otro crimen que se le atribuye, el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio malagueño emparedado en una vivienda tras nueve años desaparecida.

Según la sentencia, el acusado ha sido condenado por dos delitos, uno de asesinato con las agravantes de parentesco y de género y otro de malos tratos habituales. Esta resolución se produce después de que el pasado 13 de marzo un jurado popular lo considerara culpable por unanimidad de tender a Paula "una trampa" al decirle que ya había dejado el apartamento que compartían para que ella volviera y así poder "ejecutar el ataque" y su posterior muerte.

¿Qué ocurrió en La Carihuela?

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela. Ese día la víctima volvió a su domicilio donde Marco R. le asestó varias cuchilladas pese a que ella llevaba puesta una mochila porque intentaba huir, momento en que el procesado le asestó la última puñalada mortal por la espalda, en el costado derecho de la víctima, cuando estaba semigirada hacia la puerta. La víctima sufrió lesiones en el tórax y región dorsal y durante el juicio las acusaciones destacaron que fueron un total de dieciséis puñaladas, dos de ellas por la espalda.

Incluso, añade, durante el embarazo "no la dejó ir al ginecólogo" e intentaba "desacreditar a su pareja" como madre. En esa relación, "era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído"; además de que no se podía maquillar "por celos del acusado", que le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con la familia.

Las acusaciones sostienen en sus escritos que le decía frases como "sin mí no eres nadie" o "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en relación con su expareja. Alquilaron un apartamento encima de un local donde trabajaba la mujer, donde se instalaron juntos, aunque ella en mayo de 2023, comenzó una relación en secreto con un compañero de trabajo.

Antecedentes

Además de los dos procedimientos abiertos por los crímenes de Paula y Sibora, tiene una condena anterior de nueve meses de prisión por maltrato a otra pareja sentimental, sentencia de conformidad de 2024.