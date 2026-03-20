El Grupo Fonsán construye 350 viviendas en la Costa del Sol y prevé nuevo crecimiento en Málaga

La constructora Grupo Fonsán está desarrollando actualmente unas 350 viviendas en la Costa del Sol, abierta hace año y medio, con un volumen de negocio de unos 65 millones de euros y con plazos de entrega para finales de 2026 y la primera mitad de 2027. La compañía, que ha presentado este viernes en Málaga sus planes de crecimiento en la zona, tiene intención de mantener en los próximos ejercicios una producción de unas 250 nuevas viviendas anuales, según ha explicado a este periódico el CEO de Fonsán, Eusebio Cano.

"Tenemos planes de expansión para seguir avanzando en proyectos residenciales colaborativos y de industrialización de viviendas, de cara a afrontar la gran demanda existente", ha comentado Cano, que ha presentado su estrategia ante representantes institucionales, clientes y empresas colaboradoras.

Las 350 viviendas actualmente en ejecución se reparten entre promociones situadas en Manilva, Mijas, Casares, ya en la provincia de Cádiz, en Sotogrande o La Línea de La Concepción. El 90% de la clientela responde a un perfil extranjero.

Cierre de 2025 y plan hasta 2028

Fonsan cerró el año 2025 con más de 150 millones de euros de cartera contratada (Málaga pesa mucho dentro de esas cifras de negocio) y está inmerso en su Plan Estratégico 2024-2028. El grupo está reforzando su posicionamiento como operador nacional de construcción especializada, "con capacidad técnica, solvencia estructural y visión a largo plazo".

La presentación de los planes de Grupo Fonsán en Málaga, este viernes 20 de marzo. / L. O.

El Plan Estratégico 2024-2028 se concibió como una hoja de ruta para fortalecer la estructura organizativa, ampliar la presencia territorial y consolidar un modelo de crecimiento "rentable y sostenible".

Durante 2025, el grupo reforzó su presencia en Galicia, Madrid y Levante, zonas con alta actividad inversora y relevancia estratégica en infraestructuras.

Apuesta por Málaga

En este contexto, Grupo Fonsán inauguró una nueva delegación en Málaga, consolidando su implantación en Andalucía y ampliando su capacidad operativa en el sur peninsular.

"Esta apertura responde a una visión de proximidad, generación de valor local y consolidación como operador con verdadera estructura nacional", señala la empresa.

Segmento del lujo

Paralelamente, la compañía ha ampliado su actividad incorporando proyectos de edificación residencial y de lujo, segmentos que, según explica, aportan "estabilidad, diversificación de riesgo y alto valor añadido".

"Esta estrategia refuerza la resiliencia del grupo y consolida un modelo equilibrado entre grandes infraestructuras y proyectos singulares, capaz de adaptarse a los ciclos del sector", asevera.