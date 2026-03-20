Empresas
El Grupo Fonsán construye 350 viviendas en la Costa del Sol y prevé nuevo crecimiento en Málaga
"Tenemos planes de expansión para seguir avanzando en proyectos residenciales colaborativoss, de cara a afrontar la gran demanda existente", comenta el CEO, Eusebio Cano
La constructora Grupo Fonsán está desarrollando actualmente unas 350 viviendas en la Costa del Sol, abierta hace año y medio, con un volumen de negocio de unos 65 millones de euros y con plazos de entrega para finales de 2026 y la primera mitad de 2027. La compañía, que ha presentado este viernes en Málaga sus planes de crecimiento en la zona, tiene intención de mantener en los próximos ejercicios una producción de unas 250 nuevas viviendas anuales, según ha explicado a este periódico el CEO de Fonsán, Eusebio Cano.
"Tenemos planes de expansión para seguir avanzando en proyectos residenciales colaborativos y de industrialización de viviendas, de cara a afrontar la gran demanda existente", ha comentado Cano, que ha presentado su estrategia ante representantes institucionales, clientes y empresas colaboradoras.
Las 350 viviendas actualmente en ejecución se reparten entre promociones situadas en Manilva, Mijas, Casares, ya en la provincia de Cádiz, en Sotogrande o La Línea de La Concepción. El 90% de la clientela responde a un perfil extranjero.
Cierre de 2025 y plan hasta 2028
Fonsan cerró el año 2025 con más de 150 millones de euros de cartera contratada (Málaga pesa mucho dentro de esas cifras de negocio) y está inmerso en su Plan Estratégico 2024-2028. El grupo está reforzando su posicionamiento como operador nacional de construcción especializada, "con capacidad técnica, solvencia estructural y visión a largo plazo".
El Plan Estratégico 2024-2028 se concibió como una hoja de ruta para fortalecer la estructura organizativa, ampliar la presencia territorial y consolidar un modelo de crecimiento "rentable y sostenible".
Durante 2025, el grupo reforzó su presencia en Galicia, Madrid y Levante, zonas con alta actividad inversora y relevancia estratégica en infraestructuras.
Apuesta por Málaga
En este contexto, Grupo Fonsán inauguró una nueva delegación en Málaga, consolidando su implantación en Andalucía y ampliando su capacidad operativa en el sur peninsular.
"Esta apertura responde a una visión de proximidad, generación de valor local y consolidación como operador con verdadera estructura nacional", señala la empresa.
Segmento del lujo
Paralelamente, la compañía ha ampliado su actividad incorporando proyectos de edificación residencial y de lujo, segmentos que, según explica, aportan "estabilidad, diversificación de riesgo y alto valor añadido".
"Esta estrategia refuerza la resiliencia del grupo y consolida un modelo equilibrado entre grandes infraestructuras y proyectos singulares, capaz de adaptarse a los ciclos del sector", asevera.
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Torremolinos da inicio a las ferias comarcales de Sabor a Málaga
- Fallece en un accidente de tráfico en Mijas el párroco de Coín, José Amalio González
- Detenido en Torremolinos tras matar presuntamente a un hombre de 74 años a puñetazos
- La familia de Haitam, el joven de 35 años fallecido en Torremolinos, aporta un informe forense que refuerza su tesis de una acción policial excesiva
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Fuengirola ampliará la excavación de la Ciudad Romana de Suel tras los numerosos vestigios encontrados
- La autovía del agua arranca el lunes en la avenida Alcalde Miguel Escalona