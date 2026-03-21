De Fuengirola a Bruselas: una madre malagueña denunciará en el Parlamento Europeo la "falta de recursos" en la educación especial

De Fuengirola al Parlamento Europeo. Ese ha sido el recorrido de la reivindicación encabezada por María Eugenia Palomino, madre de dos niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). En los últimos años, esta malagueña se ha convertido en una voz activa entre las familias que denuncian la "falta de recursos humanos y materiales" para atender a los menores con necesidades especiales que estudian en colegios públicos de Andalucía. Tras organizar convocatorias en Mijas, participar en protestas en Málaga y llevar su voz al Parlamento andaluz, el próximo 23 de marzo defenderá esa reivindicación en el Parlamento Europeo.

El pasado 22 de julio, María Eugenia decidió fundar una asociación sin ánimo de lucro llamada Mide (Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad). Escasos día después de constituirla, presentó una petición formal a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano encargado de atender las demandas ciudadanas que afectan a la aplicación del derecho europeo. Hace unas semanas, recibió la invitación oficial desde Bruselas para intervenir como peticionaria en la sesión del próximo 23 de marzo. Así, el órgano europeo le ha dado la oportunidad a María Eugenia de exponer durante cinco minutos sus reclamaciones en calidad de madre y fundadora de la asociación.

María Eugenia Palomino, madre y activista, durante una concentración por la educación especial. / Cedida

"Al principio dudé de si ir o no, porque tengo que movilizar a toda mi familia y es un gran desembolso para hablar cinco minutos, pero al final hemos decidido viajar mi marido y yo", relata en una conversación con El Correo de Andalucía. Para ella es importante dejar claro que se trata de una acción ajena a cualquier tipo de partido político y que no pretende reforzar intereses políticos. "Nosotros nos pagamos el vuelo, el alojamiento y todo. No vamos con ningún partido, vamos representando a la asociación Mide y a las familias que luchan en silencio", insiste.

La plantilla aumentó un 37% en ocho años

En términos de Educación Especial, la Consejería de Educación hace frente a un sistema con 89.000 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), una cifra récord en la comunidad. Todos los años crece un 7% como consecuencia de una mayor detección temprana. Es decir, cada vez se diagnostica más y antes, especialmente en el periodo de entre 0 y 3 años. Ante este escenario, el refuerzo del profesorado especializado (PT, Ptis y AL) es crucial. Desde la Consejería defienden que el sistema cuenta con 14.000 especialistas, un 37% más que hace ocho años, cuando el PP llegó a la Junta de Andalucía. Sin embargo, las familias y los sindicatos siguen denunciando la falta de profesorado en las aulas. No es extraño que un pedagogo terapeuta trabaje en varios colegios al mismo tiempo o que un solo orientador tenga que atender a más de 40 alumnos.

Esta es precisamente una de las principales reivindicaciones de la madre en su viaje a Bruselas, el aumento de las plantillas. "Voy a manifestar la falta de profesorado especializado en las aulas de los centros públicos, a pedir una bajada de la ratio y, en definitiva, a exigir a la Junta de Andalucía que se cumpla la LOMLOE (la actual ley educativa española)", relata. "También hablaré de la falta de recursos materiales y adaptaciones para alumnado con necesidades específicas, de las desigualdades territoriales en el acceso a apoyos educativos y del impacto emocional y social en las familias que deben suplir carencias del sistema", añade.

Al finalizar los cinco minutos que durará su intervención en el edificio József Antall (JAN), la Comisión de Peticiones evaluará si la situación descrita vulnera principios europeos como la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa o la protección de los derechos del menor.

La asociación Mide

En la actualidad, los hijos de María Eugenia van a un colegio donde reciben tres horas semanales con una Pedagoga Terapéutica y una profesora de Audición y Lenguaje. "Es muchísimo", reconoce. Sin embargo, hasta el año pasado, sostiene que sus hijos recibían "poco más de una hora a la semana" en otro colegio. Por ello, la mitad del sueldo del padre -el único que entra en su casa- se destinaba a psiquiatras, psicólogos, logopedas, terapias ocupacionales, fisioterapeutas, endocrinos, digestivos y maxilofaciales para sus hijos.

Más allá del desembolso económico que supone tener a dos de sus tres hijos con este diagnóstico neurológico, esta madre y activista insiste en que la peor parte es "la soledad, la falta de información y la infinita burocracia" que gira en torno a su día a día. Por ello, desde la Asociación Mide se dedica a acompañar a las familias desde el diagnóstico en adelante. "Las guiamos dándoles un mapa de ruta que poder seguir. Escuchándolas y enseñándolas para que sepan reclamar los derechos de sus hijos e hijas. Luchando por sus derechos sociales en educación, integración y dignidad, sin dejar atrás a nadie. Y dando visibilidad, haciendo pedagogía social de una realidad como es el Autismo y el TDAH".

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María Eugenia hablará detrás de los micrófonos del Parlamento Europeo y espera no emocionarse porque asegura llevar "el peso de muchas familias" en este viaje. Sin embargo, entiende esta oportunidad como una ocasión para hablar de igualdad, de inclusión y de derechos humanos con un altavoz . "Al final, si fallamos en Andalucía, también estamos fallando en Europa".