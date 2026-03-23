Detenido en Marbella un conductor sin carné que cuadruplicó la tasa de alcoholemia con un autobús robado

Un hombre ha sido detenido en Marbella, tras ser interceptado conduciendo sin carné un autobús robado y dar positivo en el control de alcoholemia. La Guardia Civil ha informado este lunes de que los hechos se produjeron días atrás, poco después de que la Central de Tráfico alertara a las patrullas que estaban de servicio que un autobús sustraído había sido detectado circulando a la altura de Calahonda, término municipal de Mijas. El aviso activó un dispositivo que culminó con su localización en el peaje de la AP-7 de San Pedro Alcántara, donde había colisionado contra la zona de barreras provocando daños en las instalaciones y en el propio vehículo.

Los guardias civiles actuantes comprobaron que el conductor era un ciudadano de nacionalidad polaca de 27 años de edad que carecía de cualquier permiso de conducción. Tras serle realizadas las pruebas correspondientes de detección de alcohol, dio resultado positivo con tasas de alcohol de 0,61 mg/l y 0,57 mg/l en aire espirado, por lo que llegó a cuadruplicar el mínimo permitido para este tipo de vehículos (0,15). El autobús, dedicado al transporte escolar y de menores, propiedad de una empresa de Estepona, fue sustraído durante la madrugada del 11 de marzo en la localidad de Marbella.

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Cuatro delitos

Finalmente, los agentes procedieron a su detención, instruyendo diligencias por tales hechos y poniendo a disposición judicial a este individuo como presunto autor de los delitos de robo de uso de vehículo, conducción bajo la influencia del alcohol, conducción sin haber obtenido nunca autorización para ello y por los daños ocasionados.