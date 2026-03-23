Finalizan los trabajos de sellado del vertedero de Torremolinos

La Junta de Andalucía ha finalizado los trabajos de sellado del vertedero de Torremolinos, una actuación ejecutada durante más de tres años y con una inversión de 8.675.836,50 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de más de 98.300 metros cuadrados en la Sierra de Torremolinos, en un enclave que acogió vertidos de residuos urbanos entre 1990 y 2011.

Según la información facilitada, ese espacio no contaba con la autorización ambiental exigida por la normativa vigente. Tras el cese de la actividad, además, la zona no fue clausurada de forma adecuada.

Está prevista la plantación de 800 adelfas y la siembra de más de mil kilogramos de semillas / junta de andalucía

Reorganizar los residuos

Esa situación provocó problemas como la infiltración de aguas pluviales, la generación de lixiviados sin control y la emisión de gases derivados de la descomposición de materia orgánica. Los trabajos han abordado de forma integral la adecuación del terreno y la reorganización de los residuos para garantizar la estabilidad de los taludes. El sellado se ha ejecutado mediante una cobertura final hermética compuesta por varias capas. Su objetivo es impedir la entrada de agua procedente de las precipitaciones, evitar la generación de lixiviados y controlar la emisión de biogás.

Para ello, se ha instalado una doble barrera impermeable formada por una lámina sintética de polietileno de alta densidad y una capa geológica de arcilla. El sistema se ha reforzado con elementos de drenaje y protección. La actuación ha incluido también un sistema específico de captación de gases, basado en pozos verticales y bioventanas que permiten la oxidación del metano.

Plantación y siembra en el entorno

A esto se suma una red de drenaje destinada a canalizar las aguas de escorrentía y evitar su contacto con los residuos. También se ha acometido la revegetación del entorno con especies autóctonas. En este proceso está prevista la plantación de 800 adelfas y la siembra de más de mil kilogramos de semillas, con el objetivo de generar una cubierta vegetal estable. El proyecto se ha estructurado en dos áreas diferenciadas. Por un lado, el vaso del antiguo vertedero, con más de 61.200 metros cuadrados. Por otro, un nuevo vaso de más de 37.100 metros cuadrados destinado a albergar los residuos reubicados durante las obras.

La actuación no concluye con el final de los trabajos. El proyecto incorpora un Plan de Vigilancia y Control con una duración mínima de 30 años, tal y como establece la normativa vigente en materia de vertederos. Ese seguimiento permitirá comprobar la evolución del sellado, el funcionamiento de los sistemas instalados y la posible aparición de afecciones ambientales a largo plazo.

De forma complementaria, la Consejería ha informado de una subvención cercana a 500.000 euros al Ayuntamiento de Torremolinos para el desarrollo del proyecto de reforestación y regeneración ambiental del vertedero sellado. Esta actuación permitirá avanzar en la transformación del espacio en un parque periurbano.

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Además, la Junta ha recordado la concesión al Ayuntamiento de Torremolinos de subvenciones por 493.793,82 euros para la implantación de la recogida separada de biorresiduos, financiadas con fondos europeos NextGenerationEU.