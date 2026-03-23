Turismo
El Grand Hotel Las Dunas de Estepona reabre este martes tras su reforma para ofrecer lujo y exclusividad en la Costa del Sol
El hotel, gestionado por ACHM Hotels by Marriott, ofrece 51 habitaciones, la mayoría suites con terraza privada, y servicios como spa, piscina infinity y gimnasio, en un ambiente discreto y relajado para adultos.
El emblemático hotel Las Dunas de Estepona reabre este martes 24 de marzo convertido en Grand Hotel Las Dunas, Autograph Collection, iniciando así una nueva etapa en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol.
El pasado mes de octubre, Tartales, la empresa inmobiliaria del grupo Kiluva, propietaria del complejo, suscribió un contrato de arrendamiento con ACHM Hotels by Marriott, la gestora hotelera presidida por Antonio Catalán, para gestionar el hotel Las Dunas Grand Luxury Hotel a través de la marca Autograph Collection por un periodo de 20 años.
La nueva gestora del establecimiento de cinco estrellas se ha subrogado a la práctica totalidad de la plantilla, compuesta por 30 trabajadores, y vuelve a abrir sus puertas tras una reforma con la que aspira a posicionarse como uno de los referentes del turismo de alta gama en el litoral malagueño.
Premium
La reapertura llega bajo el sello de Autograph Collection, una de las marcas premium del universo Marriott International, y lo hace con una propuesta centrada en la sofisticación, la privacidad y la conexión directa con el Mediterráneo.
El proyecto supone, además, una renovación integral de la identidad del hotel, que busca ofrecer una experiencia exclusiva sin renunciar a la serenidad y al confort.
Reforma integral
Enfocado especialmente para adultos, el renovado complejo alberga 51 habitaciones, la mayoría de ellas suites, todas amplias, completamente equipadas y con terraza privada frente al mar.
El diseño del establecimiento gira en torno a esa idea de refugio junto al Mediterráneo, con espacios concebidos para el descanso y una estancia marcada por la tranquilidad.
Servicios y gastronomía
Entre sus servicios destacan un spa orientado al bienestar y la desconexión, con tratamientos faciales y corporales, masajes y propuestas personalizadas; una piscina infinity al aire libre; gimnasio y zonas reservadas para pequeños encuentros o reuniones privadas. Todo ello en un ambiente que el hotel presenta como discreto y relajado.
La oferta gastronómica será otro de los pilares de esta nueva etapa. El hotel apostará por una cocina basada en el producto local, la sencillez y una ejecución cuidada, con distintos espacios en los que huéspedes y visitantes podrán disfrutar de una experiencia reposada y refinada.
Lujo by Marriott
El presidente de ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, explica que la reapertura está pensada para quienes valoran "la privacidad y una hospitalidad cuidada hasta el detalle". El objetivo es adaptarse al ritmo y a las necesidades de cada huésped, con una atención personalizada y una propuesta que trasciende la estancia convencional.
Con esta reapertura, Estepona suma un nuevo activo a su oferta turística de lujo en un momento clave para el arranque de la temporada. La vuelta de Las Dunas refuerza el posicionamiento de la Costa del Sol como destino internacional vinculado al alojamiento exclusivo, el bienestar y la experiencia premium frente al mar.
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