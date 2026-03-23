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Mijas invertirá 650.000 euros en renovar la red de agua de El Coto y Doña Pilar para reducir averías

El Ayuntamiento adjudica las obras para sustituir antiguas tuberías de fibrocemento en diez calles y mejorar la presión, la seguridad y la calidad del suministro en ambos barrios

El Ayuntamiento de Mijas renovará la red de abastecimieno de agua de las urbanizaciones Doña Pilar y El Coto.

El Ayuntamiento de Mijas renovará la red de abastecimieno de agua de las urbanizaciones Doña Pilar y El Coto. / Google Maps.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Los vecinos de El Coto y Doña Pilar verán renovada en los próximos meses una parte esencial de sus infraestructuras básicas. El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado por 650.000 euros las obras para modernizar de forma integral la red de abastecimiento de agua en ambos núcleos residenciales, donde se sustituirán antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición dúctil.

La actuación, que ejecutará la empresa VGC Global, SL, tiene un plazo previsto de tres meses y afectará a un total de diez calles. El objetivo es claro: reducir averías, evitar pérdidas en la red y mejorar tanto la presión como la garantía del servicio que reciben los vecinos en sus viviendas.

El concejal de Infraestructuras, Juan José Torres, ha destacado que esta renovación permitirá reforzar la seguridad de la red, mejorar su comportamiento ante presiones internas y cambios térmicos y optimizar el control de la calidad del agua. En definitiva, se trata de actuar sobre conducciones envejecidas para ganar fiabilidad en un servicio básico.

Detalle de las nuevas conducciones que discurrirá por la urbanización Doña Pilar de Mijas.

Detalle de las nuevas conducciones que discurrirán por la urbanización Doña Pilar de Mijas. / L.O.

Doña Pilar

En Doña Pilar, las obras se concentrarán en las calles Hernán Cortés, Alejandro Malaspina, Francisco Pizarro, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y Pedro Valdivia. Allí se instalará una nueva red de distribución de 100 milímetros de diámetro sobre un trazado de 1.377,35 metros lineales, además de ejecutarse 68 acometidas domiciliarias.

Los trabajos incluirán apertura y reposición de zanjas, colocación de nuevas tuberías, sustitución de acometidas, instalación de válvulas en derivaciones y remates de hormigón. Después, el Consistorio completará la intervención con el asfaltado de los viales dentro del plan municipal de asfaltos.

Imagen de por dónde discurrirá la nueva red de abastecimiento en El Coto de Mijas.

Imagen de por dónde discurrirá la nueva red de abastecimiento en El Coto de Mijas. / L.O.

El Coto

En El Coto, la actuación llegará a las calles Rebeco, El Corzo, Urogallo y Codornices, donde se sustituirán las actuales conducciones por una nueva red de fundición dúctil de 100 y 150 milímetros. En esta zona, la longitud del trazado alcanza los 1.609,89 metros lineales y se contemplan 104 acometidas domiciliarias.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Mijas, el diseño de los nuevos recorridos se ha planteado buscando una menor pérdida de agua y reduciendo cruzamientos en la red, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema. Todas las acometidas se ejecutarán además conforme a la normativa de Acosol, la empresa pública que gestiona el abastecimiento en baja en la Costa del Sol occidental.

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Con esta actuación, Mijas moderniza dos redes antiguas en barrios consolidados del municipio y da un paso más en la renovación de unas infraestructuras que, aunque no siempre se ven, resultan decisivas en el día a día de miles de vecinos.

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