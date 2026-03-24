Sucesos
Tres heridos tras caer parte del techo de la sala de espera del centro de salud de San Miguel de Torremolinos
La zona afectada ha sido una sala de espera en la que se encontraban cinco personas, entre ellas un menor que ha sido trasladado al Hospital Materno infantil
MÁLAGA
Parte del techo de una sala de espera del centro de salud de San Miguel de Torremolinos se ha caído este martes.
El desprendimiento ha ocurrido sobre las 14.00 horas y se encontraban cinco personas en la zona afectada.
Dos atendidos y un menor trasladado
Entre estas, dos de ellas han sido atendidas en las urgencias del centro por contusiones y un menor, tras ser valorado por los pediatras en el lugar, ha sido trasladado al Hospital Materno infantil para poder realizar un estudio más completo.
Pese al incidente, el centro continúa funcionando con normalidad. Así, mientras se analizan los daños y se realizan las reparaciones necesarias, los usuarios serán atendidos por la puerta lateral de admisión.
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