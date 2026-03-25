Desahucian a 62 familias en Manilva cuyas viviendas adquirió un fondo de inversión

Un total de 62 familias fueron desahuciadas ayer de las viviendas de un complejo de cuatro edificios en las que vivían desde hace 11 años en Manilva tras la compra de los pisos por parte de un fondo buitre.

Según los vecinos, entre los que hay personas mayores y niños, el fondo compró sus viviendas por 14.000 euros y se las quería vender por 200.000 cada una, algo inasumible. «La promotora no acabó las obras pero llegó a un acuerdo con ellos y aunque no tenían cédula de habitabilidad, les cobraba un alquiler que comenzó siendo de 200 euros y ellos mismos las fueron acabando», explica Victoria Morales de IU.

Con una fuerte presencia policial, y ante la negativa de negociar con los representantes judiciales ni del fondo buitre, las familias fueron desahuciadas y se quedaron con sus enseres en la calle.

Una treintena se ha repartido entre familiares que no viven en Manilva lo que agrava seguir el curso escolar pero otras tantas se han quedado a la intemperie. Los vecinos fueron en manifestación al Ayuntamiento que, «después de dos horas ha habilitado un pabellón deportivo para que puedan dormir un día o dos, pero es algo temporal», explica Victoria Morales. «Algunos, ajustándose mucho podrían pagar 800 euros de alquiler ¿pero dónde encuentras esos precios en Manilva? Alguno lo ha logrado pero hasta junio porque empieza la temporada alta. ¿Qué van a hacer después?».

Morales se queja de que la semana pasada estuvieron en el Parlamento e interpelaron a la consejera de Vivienda sobre qué iba a hacer «porque, aunque con retraso, tenía informes de vulnerabilidad del Ayuntamiento», explica Victoria Morales. «La Junta de Andalucía debía hacer ejercido el derecho de retracto sobre la compra de las viviendas por parte del fondo de inversión para poner los pisos como vivienda de protección oficial, pero no han hecho nada», denuncia.

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, denuncia que el desahucio masivo no es un hecho aislado, sino la ejecución de un modelo de «ley de la selva» que desprotege a los vulnerables frente a fondos de inversión. El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha denunciado desde Manilva que «Moreno Bonilla convoca las elecciones en Andalucía el 17 de mayo, desahuciando a 62 familias en Manilva. No aplicar la Ley de Vivienda, entregar Andalucía entera a los especuladores que están haciendo negocio con algo tan importante como es la vivienda, está haciendo estragos en familias andaluzas».

Alba denuncia que «hoy, muchas familias con vulnerabilidad, con discapacidad, personas que no tienen una alternativa habitacional, han sido desahuciadas en Manilva por este modelo de la ley de la selva que está generando Moreno Bonilla en Andalucía».

El candidato de Por Andalucía ha tachado de disparate que «62 familias se queden en la calle por un fondo de inversión que ha comprado sus viviendas por 14.000 euros y las quiere revender por 200.000. Ese es el modelo de Moreno Bonilla, el modelo de los especuladores, el modelo del sálvese quien pueda».

«Desde Por Andalucía, estaremos apoyando a las familias, estaremos luchando por una vivienda digna y defendiendo la vivienda como un derecho y no como un negocio».

Este diario ha solicitado la versión de la Junta sobre este desahucio.