La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en el alcalde de Benahavís

La Fiscalía de Marbella ha apreciado indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación en la denuncia presentada por Luis Feito Miragaya, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benahavís, contra el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), por la supuesta ocupación, utilización y explotación económica de suelos de titularidad municipal por parte del Marbella Club Hotel sin título habilitante ni ingreso alguno para el Ayuntamiento.

La denuncia sostiene que la entidad privada habría venido utilizando terrenos municipales situados en la zona de Caserías El Esperonal para la instalación de un club hípico desde hace cerca de 20 años, sin que conste concesión administrativa, autorización habilitante ni contraprestación económica a favor del Consistorio, además de la posible existencia de instalaciones carentes de las preceptivas licencias administrativas.

La documentación incorporada a las diligencias refleja además que el propio alcalde de Benahavís reconoció por escrito en abril de 2025 la existencia de estas instalaciones sobre una parcela de equipamiento público. En su respuesta, indicó que en su origen habrían sido autorizadas de forma provisional para un campeonato hípico, aunque una vez finalizado este evento las instalaciones continuaron en uso.

Ocupación

La denuncia subraya que, pese a ese reconocimiento, el Ayuntamiento no adoptó medidas efectivas para recuperar los terrenos, desmontar las instalaciones o regularizar la situación dentro de la legalidad, limitándose a aplazar una solución definitiva mientras las dependencias seguían funcionando durante años.

En este sentido, el PSOE denuncia que el alcalde ha intentado justificar la ocupación ilegal mediante un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2018 que fue posteriormente anulado por sentencia judicial. Es más. El PSOE añade que el alcalde ha expresado la intención de regularizar la ocupación ilegal de los terrenos mediante una futura concesión administrativa u otro procedimiento legal, lo que según los socialistas, podría vulnerar los principios de publicidad, igualdad y concurrencia, favoreciendo de manera directa al Marbella Club, sin un procedimiento adecuado.

Asimismo, el hecho de que no se haya exigido contraprestación económica por el uso privativo de los suelos públicos ni se haya controlado la tributación correspondiente (como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles - IBI) podría constituir, según la denuncia, un delito de malversación de caudales públicos o administración desleal del patrimonio público municipal.

En su razonamiento, la Fiscalía concluye que, a la vista de la denuncia y de la documentación aportada, y sin perjuicio de una investigación posterior más amplia, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación.

Por ello, el Ministerio Público acuerda remitir la denuncia al Tribunal de Instancia de Marbella para su reparto al juzgado de instrucción que corresponda y la incoación del oportuno procedimiento penal.

El decreto precisa además que el archivo de las diligencias preprocesales de la Fiscalía no supone el cierre del caso, sino únicamente la finalización de la fase interna de investigación del Ministerio Público, una vez acordado el traslado del asunto a sede judicial.

Este diario se ha puesto en contacto con el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, para que pueda dar sus explicaciones y su versión sobre los hechos denunciado sin éxito hasta ahora.