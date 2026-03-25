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Rescatan a dos personas en el incendio de una casa de Mijas en la que estaban atrapadas

La Guardia Civil usó una manta ignífuga y un escudo policial para evitar que el material incandescente que proyectaba el cuadro eléctrico por la única salida del inmueble

La Guardia Civil rescata a dos personas del incendio de su vivienda en Mijas

La Guardia Civil rescata a dos personas del incendio de su vivienda en Mijas

La Opinión

Dos personas han sido rescatadas por la Guardia Civil en el incendio de una vivienda de Mijas Pueblo en la que habían quedado atrapadas. Una llamada al puesto de esta localidad alertó del incendio y movilizó a varias dotaciones del instituto armado. Los primeros agentes en llegar, de la Compañía de Marbella, se encontraron con un virulento incendio originado que se había originado en el cuadro eléctrico instalado en la fachada del inmueble, donde se apreciaban continuas detonaciones con proyección de material incandescente.

Los actuantes se percataron de que en el interior de la vivienda había dos personas atrapadas, una de avanzada edad, que "no tenían posibilidad de abandonar el domicilio de manera segura y cuya vida podría correr serio peligro en caso de que el fuego se propagara al interior del inmueble". Dada la urgencia de la situación, los guardias decidieron hacer uso de una manta ignífuga de un solo uso y de un escudo de dotación que llevaban en el vehículo oficial para acceder al inmueble protegiéndose de las proyecciones incandescentes del cuadro eléctrico.

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Mucho humo

Una vez dentro, con la dificultad que suponía el denso humo que había por toda la casa, los agentes rescataron con éxito a los dos moradores por la única salida vía de escape hacia el exterior. Con todos a salvo, los funcionarios acordonaron un perímetro de seguridad en el inmueble e intentaron evitar que el fuego se propagase al interior de la vivienda, no logrando este objetivo debido a la virulencia del fuego. El incendio fue extinguido definitivamente tras la intervención de una dotación de Bomberos de Mijas que llegó al lugar.

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