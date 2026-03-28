Sucesos
Muere un hombre de 33 años tras impactar su coche contra una rotonda en Estepona
EP
Un hombre de 33 años ha perdido la vida en la madrugada de este sábado, 27 de marzo, tras colisionar su coche contra una rotonda en Estepona. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, un aviso ciudadano emitió una alerta cuando faltaban unos minutos para las 1,00 horas.
Tal y como ha concretado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, dicho aviso ciudadano indicó que un turismo había colisionado con una rotonda en la A-7 a la entrada de Estepona.
De inmediato, la Sala Coordinadora 112 activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras. En suma, los servicios sanitarios desplazados la lugar han confirmado al 112 que el varón de 33 años había resultado fallecido en este accidente.
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