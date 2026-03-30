Autorizado el gasto para cofinanciar la nueva sede judicial de Torremolinos

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Justicia el expediente de gasto por 10.037.752 euros para cofinanciar la construcción de la nueva sede judicial de Torremolinos, al 50 por ciento con la Diputación de Málaga, en virtud del acuerdo de colaboración público-pública entre ambas administraciones.

El nuevo edificio contará con 8.454,69 metros cuadrados en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Torremolinos que permitirá unificar los órganos y servicios judiciales actualmente dispersos en tres inmuebles con déficit de espacio (3.987 metros cuadrados) y problemas de accesibilidad.

Además, el deterioro de las sedes actuales requería acometer obras de reforma para dotar de unas condiciones adecuadas al Tribunal de Instancia de Torremolinos, compuesto por una Sección Civil con cinco plazas judiciales y una Sección de Instrucción con otros cinco jueces, Servicios Comunes de Tramitación, General y Ejecución.

Por ello, la Junta acordó con la Diputación de Málaga impulsar la construcción de edificio administrativo compatible, entre otros usos, con el de sede judicial para unificar las secciones y servicios comunes del Tribunal de Instancia, así como el Registro Civil y las dependencias de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el partido judicial, que presta también servicio a los vecinos de Benalmádena.

El Ayuntamiento de Torremolinos cedió los terrenos a ambas administraciones, que tras la aceptación del suelo el año pasado son ya titulares y propietarias de estos al 50 por ciento.

El acuerdo de colaboración público-pública prevé igualmente que la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga cofinancien la construcción del edificio también a partes iguales y el coste estimado del proyecto asciende a 22.406.755 euros, por lo que corresponde a cada administración sufragar 11.203.377.

No obstante, la Consejería de Justicia ya encargó la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud, valorados en 1.165.625 euros, que una vez supervisados ha remitido a la Diputación de Málaga para que saque a licitación la obra y tramite todo el procedimiento de publicación y adjudicación. Por tanto, la cuantía que la Junta de Andalucía debe asumir para completar su aportación al proyecto asciende actualmente a 10.037.752 euros.

El expediente de gasto autorizado tiene una distribución en dos anualidades: 1.330.007 euros en 2028 y 8.707.744 euros en 2029, una vez adjudicada e iniciada la construcción con cargo a la Diputación de Málaga.