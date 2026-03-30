Una organización turca asentada en Málaga pagaba la marihuana con armas de los Balcanes

Una operación policial ha permitido desarticular en España una organización turca dedicada al tráfico de armas y drogas que también estaba asentada en el municipio malagueño de Nerja, donde se han llevado cabo dos registros. El grueso de la operación se ha llevado a cabo en Cataluña, región que suma 14 arrestados, y Andalucía (4), mientras que Sofía (Bulgaria) ha sido detenido el líder del grupo y dos de sus colaboradores. También hay seis investigados en Salónica (Grecia). En los registros se han intervenido más de 500 kilos de marihuana y 76 de hachís, aunque los investigadores destacan la supuesta distribución de armas de fuego que la organización llevaba a cabo desde los Balcanes Occidentales y Turquía hacía la Unión Europa, donde las intercambiaban por drogas. La investigación ha permitido recuperar siete pistolas semiautomáticas, un arma de guerra, silenciadores y supresores de sonido.

La investigación se inició en octubre del pasado año, cuando se detectó la presencia en Cataluña y Andalucía de ciudadanos españoles y turcos que se dedicaban al tráfico de drogas, principalmente marihuana, y al tráfico ilícito de armas de guerra y armas cortas que introducían en España. La Dirección General de la Policía ha informado este lunes de que las indagaciones destaparon la estructura criminal basada en acopio y transporte de grandes cantidades de cogollos de marihuana que adquirían en pueblos de Andalucía.

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Camiones caleteados

En lugar de dinero, el grupo utilizaba como moneda de cambio armas que traían desde los Balcanes occidentales y Turquía a Europa en vehículos y camiones equipados con compartimentos ocultos, policialmente conocidos como caletas. "Paralelamente, la red estaba implicada en el tráfico de cannabis a gran escala", han explicado en un comunicado. Finalmente, semanas atrás se lanzó un operativo que supuso la detención en España de 21 personas y otras tres en Bulgaria, entre los que se encuentra el líder de la red criminal, "un objetivo de alto valor para Europol. Esta persona, de nacionalidad turca y con permiso de residencia griego, habría coordinado el abastecimiento y transporte de armas hacia España, además de supervisar la compra y distribución de drogas hacia países como Grecia y Bulgaria.