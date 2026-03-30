El Paso de Benalmádena regresa a El Retamar el Jueves y Viernes Santo con su 76ª edición

Benalmádena afronta ya la cuenta atrás para una de las citas más reconocibles de su Semana Santa. El Paso, la histórica representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, volverá a escenificarse los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, en el parque rústico de El Retamar, donde celebrará su 76ª edición.

La representación, convertida con el paso de las décadas en uno de los principales símbolos culturales y religiosos del municipio, arrancará ambos días a las 11.00 horas y mantendrá su carácter gratuito. El escenario volverá a ser el enclave natural de El Retamar, un espacio de unos 5.000 metros cuadrados que permite desarrollar la obra al aire libre y reforzar su impacto visual.

La dimensión de El Paso de Benalmádena vuelve a quedar reflejada en la movilización vecinal que hace posible cada edición. En el montaje participan más de 150 vecinos, una cifra que desde la organización y el Ayuntamiento elevan a más de 170 personas si se incluye a colaboradores y equipo técnico. Esa implicación popular sigue siendo una de las claves de una representación que se celebra de forma ininterrumpida desde 1950.

Más de 150 vecinos participan en el El Paso de Benalmádena. / L.O.

Popular

Lejos de limitarse al ámbito local, la cita se ha consolidado también como uno de los focos de atracción de la Semana Santa malagueña. No en vano, El Paso está reconocido como Fiesta de Singularidad Turística Provincial y reúne cada año a una media de 3.000 espectadores diarios, según los datos difundidos durante la presentación de la edición de 2026.

El interés que despierta esta escenificación no se explica solo por su carácter religioso. La combinación de teatro popular, tradición, participación vecinal y puesta en escena al aire libre ha permitido que la representación mantenga su vigencia y siga sumando público con el paso de los años. A eso se añade el tirón turístico que generan este tipo de eventos durante la Semana Santa, cada vez con mayor peso en distintos municipios de la provincia.

El Paso de Benalmádena reúne a 3.000 espectadores en cada sesión. / L.O.

75 aniversario

La edición de este año llega además después del impulso que supuso el 75 aniversario celebrado en 2025, una conmemoración que dio un nuevo impulso a la proyección de El Paso de Benalmádena. Esa inercia ha contribuido a aumentar la expectación ante una nueva entrega de una representación que forma parte del calendario fijo de la localidad.

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Con todos los preparativos ya en su recta final, Benalmádena se dispone así a revivir una de sus tradiciones más arraigadas. El Paso volverá a convertir El Retamar en escenario de los últimos momentos de la vida de Cristo y en uno de los puntos de mayor interés de la Semana Santa en la Costa del Sol.