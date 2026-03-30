Salen a subasta pública 40 plazas de aparcamiento en la Costa del Sol de la liquidación de Aifos con descuentos del 60%: así se puede pujar por ellas

La promotora malagueña Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA ha puesto en subasta pública, en el marco de su proceso de liquidación, un total de 40 plazas de aparcamiento distribuidas en 10 lotes dentro de la urbanización Terrazas Torreblanca, en la zona de Torreblanca del Sol (Fuengirola).

La operación, gestionada mediante la plataforma especializada Escrapalia bajo supervisión de la Administración Concursal, ofrece descuentos de hasta el 60% respecto al valor de tasación oficial. Los activos, ubicados en la prestigiosa urbanización Terrazas Torreblanca, salen a puja con precios de partida desde 7.000 hasta 27.000 euros por lote, frente a valores de tasación que oscilan entre 15.000 y 67.500 euros

Los activos se ubican en los bloques 1 y 2 de la urbanización, en planta baja, y están perfectamente integrados en un entorno residencial consolidado. Según ha destacado este lunes Escrapalia, Terrazas Torreblanca se ubica "a pocos minutos a pie de la playa de Fuengirola, y a apenas tres kilómetros del centro urbano".

En total, las 40 plazas permiten, afirma esta empresa, "desde la adquisición de un lote pequeño para uso propio, hasta la compra de bloques completos para generar renta mediante alquiler residencial o vacacional".

La subasta permanecerá abierta hasta el 23 de abril. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia, realizar el depósito de garantía correspondiente (reembolsable si no resultan adjudicatarios) y seguir las instrucciones del lote seleccionado.

Estructura de los diez lotes

La subasta se organiza en 10 lotes flexibles para adaptarse a distintos perfiles de comprador:

-Lote 1: agrupa seis plazas, con precio de salida de 18.000 euros frente a una tasación de 45.000 euros (descuento del 60%).

-Lote 2: con nueve plazas contiguas, se subasta por 27.000 euros (tasación: 67.500 euros), también con un descuento del 60%.

-Lote 3: incluye siete plazas en el Bloque 1 por 21.000 euros (tasación: 52.500 euros), manteniendo el 60% de descuento.

-Lotes 4 y 7: cada uno agrupa tres plazas por 9.000 euros (tasación: 22.500 euros), con descuento del 60%.

-Lotes 5, 6 y 9: lotes de dos plazas cada uno, con precio de salida de 7.000 euros (tasación: 15.000 euros), lo que supone un descuento del 53%.

-Lote 8: reúne cuatro plazas en el Bloque 2 por 12.000 euros (tasación: 30.000 euros), con descuento del 60%.

-Lote 10: dos plazas en el Bloque 2 por 7.000 euros (tasación: 15.000 euros), con descuento del 53%.

Una imagen aérea de la urbanización Terrazas Torreblanca de Fuengirola, suministradas por Escrapalia. / La Opinión

Activos tangibles en la Costa del Sol

"Esta liquidación permite acceder a activos tangibles en una ubicación privilegiada de la Costa del Sol con descuentos excepcionales", señala la responsable de Marketing y Comunicación de Escrapalia, Marta Casado.

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Según esta compañía, la subasta representa para inversores internacionales, fondos de microinversión o residentes locales "una ventana temporal limitada para adquirir activos en una urbanización premium con vistas al mar, servicios de calidad y conectividad inmejorable".