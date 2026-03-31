Sucesos
Cuatro detenidos en Estepona por vender drogas en dos viviendas del barrio de Los Pescadores
La alarma social que generó esta actividad propició la actuación de la Policía Nacional, cuyos agentes intervinieron 36 gramos de cocaína base y 5.325 euros en efectivo
Cuatro miembros de un mismo clan familiar han sido detenidos en Estepona por presuntamente estar al frente de dos puntos de venta de drogas en el barrio de Los Pescadores, también conocido como El Carmen, en la zona oeste de municipio malagueño de Estepona. Los arrestados, dos hombres y dos mujeres de entre 32 y 67 años, han ingresado en prisión.
La denominada operación Midas se inició tras conocer los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Estepona sobre la venta de droga en la popular barriada. Las primeras pesquisas apuntaron a que miembros de una familia estarían llevando a cabo la actividad ilícita en sus domicilios, ubicados cerca del puerto de la localidad. Según la Comisaría Provincial, esta actividad estaba generando "alarma social en el vecindario no solo por el trasiego de drogodependientes que consumían las dosis en la vía pública, sino por el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.
Gran dispositivo
Ubicados los puntos de venta, los investigadores comprobaron que se trataba de un el clan que había monopolizado la venta de sustancias en la zona. Finalmente, la Comisaría de Estepona coordinó un importante operativo con un gran número de efectivos de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, así como la colaboración de Guías Caninos y Medios Aéreos.
El dispositivo concluyó con la práctica de la diligencia de entrada y registro en dos domicilios, donde los agentes encontraron 36 gramos de cocaína base, la mayoría ya preparado en dosis para la venta al menudeo, 5.325 euros en efectivo y tres básculas de precisión. Los cuatro implicados fueron arrestados como presuntos autores de los delitos tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, ingresando en prisión todos por orden de la autoridad judicial.
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