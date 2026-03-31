Detenido el atracador del que se pitorrearon en un bar de Mijas

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de cuatro atracos en negocios de Fuengirola y Mijas, tres de ellos con machete y uno con pistola. Un gran dispositivo de la Policía Nacional culminó con su arresto poco después de su último asalto en el barrio de Los Limones, donde intentó ocultarse, mientras que otra persona que le daba cobertura con una moto también ha sido arrestada. El arrestado es el protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas por recoger a varios clientes cachondeándose de él en un atraco del que se marchó con las manos vacías.

El investigado logró en dos atracos a hoteles de Fuengirola un botín de 3.000 euros

La Comisaría Provincial ha informado este martes de que el primer asalto se produjo el pasado 19 de marzo en la recepción de un hotel de Fuengirola. Un varón que ocultaba su rostro con un casco integral de moto irrumpió en el establecimiento armado con un machete de grandes dimensiones y se hizo con un botín de 2.000 euros tras amenazar a un empleado. Tres días después, con la investigación por el hecho anterior en marcha, un hombre con las mismas características accedió a otro hotel armado con una pistola con la que apuntó a la recepcionista para amedrentarla y conseguir otros 1.000 euros.

El atracador grabado por una cámara de seguridad. / L.O.

Este segundo atraco puso en jaque a los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Fuengirola, que se centraron en identificar al sospechoso, aunque pronto supieron que contaba con la ayuda de un compinche que le daba cobertura en los desplazamientos. "De forma paralela, la Comisaría de esta localidad intensificó los controles por parte de patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana para prevenir nuevos hechos delictivos en áreas comerciales", han explicado.

El pasado 24 de marzo, durante uno de los dispositivos de búsqueda, un hombre asaltó en Mijas con un machete una hamburguesería. También iba con casco y, según recabaron los investigadores, una hora antes lo había intentado en un bar de la misma localidad en el que las personas presentes en el establecimiento se ríen del asaltante.

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El machete intervenido. / L.O.

"¿A quién va a engañar"

"Give me the money (dame el dinero)", exclamaba el atracador mientras esgrimía un machete ante los clientes y el camarero. "¿The money now? ¿Llamamos a la policía?", respondían los presentes en torno burlón, mientras le decían al asaltante riéndose: "¿A quién va a engañar? Qué bueno". Finalmente, en un dispositivo de cierre efectuado por la Policía Nacional, cuando el asaltante huía tras perpetrar el asalto en la hamburguesería, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) detuvieron al principal investigado en Los Limones. La operación se cerró cuando los agentes de la UDEV detuvieron al compinche del anterior. El presunto autor de los asaltos, de 38 años, ha ingresado en prisión.