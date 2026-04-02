Mijas repara el tramo de la Senda Litoral dañado por los temporales en el Bombo

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado las obras para restituir de emergencia el tramo de la Senda Litoral afectado por lo temporales de finales de marzo en la zona de Las Mimosas (El Bombo). La empresa Sardalla Española, S.A. se ha adjudicado el contrato por un importe de 304.000 euros.

Fue la borrasca Therese, la decimonovena de gran impacto de la temporada 2025-2026, la que afectó al frente litoral de Mijas esos días, con fuertes vientos de levante, de fuerza 7 y componente Este. La borrasca generó fenómenos costeros adversos con rachas de viento de hasta 55 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros, que dañaron la estructura.

Estos fenómenos costeros provocaron importantes daños en la playa de El Bombo, principalmente pérdida de arena y daños en la cimentación de la Senda Litoral. Como consecuencia de la inestabilidad, un tramo de la pasarela se derrumbó. Además de los daños en la propia pasarela de madera, se vio dañado el cerramiento de la urbanización Las Mimosas.

El Ayuntamiento de Mijas cerró el acceso al tramo dañado el 20 de marzo. Por ello, actualmente está cerrado el itinerario peatonal debido al riesgo para la seguridad de las personas y especialmente de los vecinos de propiedades colindantes, así como de los clientes y trabajadores de establecimientos hosteleros cercanos.

La actuación de emergencia permitirá restablecer la estabilidad de la Senda Litoral, garantizar la seguridad de los usuarios, evitar el avance de los procesos de erosión y recuperar la funcionalidad del frente litoral como espacio público.

Desmonte y reconstrucción

El proyecto contempla trabajos de desmontaje y retirada de la pasarela de madera afectada por el temporal; el desmontaje y retirada del cerramiento de la urbanización Las Mimosas afectado por el derrumbe y el saneamiento del terreno sobre el que sustenta la estructura. Una vez realizado todo ello, se procederá a hincar los pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo.

Además, se ejecutará la protección de la estructura con escollera bajo la cota de arena; se montará la estructura de madera; la tarima, la barandilla y el banco de madera; y finalmente se restituirá el cerramiento en la urbanización. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 60 días.

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La pasarela resultante tendrá de nuevo tres metros de anchura, apoyada en pilotes de madera de pino que se hincarán a una profundidad mínima de un metro bajo el nivel del mar.