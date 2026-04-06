Infraestructuras
El Ayuntamiento de Mijas licita las obras de remodelación integral del campo de fútbol de La Cala por 10,3 millones de euros
La actuación incluye la instalación de un césped nuevo, la construcción de gradas cubiertas y un edificio con vestuarios, salas para la práctica deportiva y cafetería
El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a concurso las obras de remodelación integral del campo de fútbol de La Cala, con un presupuesto de licitación de 10,3 millones de euros.
El proyecto contempla la ampliación y remodelación del campo de fútbol y la sustitución del césped, así como la construcción de un nuevo edificio con gradas cubiertas, cafetería y vestuarios.
La actuación incluye la mejora de la urbanización exterior y el aparcamiento, junto al arreglo del vial exterior colindante. El plazo de ejecución de las obras es de 14 meses desde su inicio.
Nuevo césped
El Consistorio mijeño ha especificado en el pliego de condiciones que los trabajos deberán comenzarán en una primera fase con el cambio de césped de la instalación como primera y más urgente actuación.
La sustitución del césped, que tiene un presupuesto de 1.180.694 euros dentro del montante global del proyecto, se hará por otro de última generación que proporcionará mayor rendimiento y calidad, con alta resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta, óptima capacidad de recuperación y que facilite el control del bote y la rodadura del balón.
Medidas reglamentarias para 1ª RFEF
Entre las prescripciones técnicas, el Consistorio establece la sustitución de las porterías de fútbol 11 y de fútbol 7 por otras con ruedas para evitar la abrasión del césped por el rozamiento al abatirlas, así como nuevos banquillos de suplentes y árbitros; y banderines.
Asimismo se recoge la renovación de las canalizaciones y el campo final resultante deberá tener las medidas reglamentarias según la normativa vigente para un campo de 1ª división RFEF.
Gradas cubiertas
En una segunda fase, se va a demoler el edificio actual donde se encuentran los vestuarios, el almacén y el cuarto de máquinas, por otro más funcional con un graderío cubierto en la planta superior, con capacidad para unas 960 personas sentadas y 11 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Todas ellas, deberán garantizar una buena visibilidad del terreno de juego y proteger al espectador de las inclemencias meteorológicas.
El nuevo edificio contará además con taquillas, recepción y administración, sala de reunión, vestuarios con duchas y taquillas, almacén, baños públicos accesibles, cafetería y terraza.
Asimismo, incluirá un espacio polivalente donde desarrollar prácticas deportivas complementarias como sala de entrenamiento y musculación. Esta parte del proyecto tiene un presupuesto concreto de 5,2 millones de euros.
Por otra parte, se quiere reorganizar el espacio exterior y ampliar el aparcamiento, con un presupuesto de 523.624 euros. La actuación se desarrollará sobre una superficie de más de 4.500 metros cuadrados para mejorar y hacer más cómodos los accesos.
Uso de las instalaciones
El adjudicatario de las obras deberá garantizar el uso de las instalaciones del complejo durante la ejecución de la primera fase, que supone la sustitución del césped.
Además, las obras previstas en la segunda y tercera fase del proyecto tendrán que ser plenamente compatibles con el uso del terreno de juego.
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