Sociedad
La Diputación de Málaga financia una plataforma salvaescaleras para la sede de la AECC en Benalmádena
La actuación ha supuesto una inversión de 18.000 euros y permite que los usuarios con movilidad reducida puedan participar en talleres sanitarios y psicosociales
La Diputación de Málaga ha mejorado el acceso a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Benalmádena mediante la instalación de una plataforma salvaescaleras que permitirá que los usuarios con movilidad reducida puedan acceder a las distintas plantas del edificio.
La actuación ha tenido un coste de unos 18.000 euros y ha sido financiada mediante la convocatoria de ayudas de la Diputación de Málaga dirigida a entidades del tercer sector para la para mejoras y acondicionamiento de sus sedes.
La sede de la AECC se encuentra ubicada en un edificio de tres plantas, situado en la confluencia entre las calles Gema y Esmeralda, cedido por el empresario Francisco Palacios, y presta servicio a usuarios procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes de la zona occidental de la provincia de Málaga.
Mejoras
Aunque los pacientes reciben atención sanitaria y psico-social en la planta baja, en el resto de plantas se realizan talleres grupales tanto sanitarios como psico-sociales.
Al no disponer de ascensor, ha sido necesario adquirir equipamiento para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar así la calidad del servicio y por consiguiente de la acción social.
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