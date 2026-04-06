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La Diputación de Málaga financia una plataforma salvaescaleras para la sede de la AECC en Benalmádena

La actuación ha supuesto una inversión de 18.000 euros y permite que los usuarios con movilidad reducida puedan participar en talleres sanitarios y psicosociales

La Diputación ha financiado un salvaescaleras para la sede de la AECC en Benalmádena.

La Diputación ha financiado un salvaescaleras para la sede de la AECC en Benalmádena. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Diputación de Málaga ha mejorado el acceso a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Benalmádena mediante la instalación de una plataforma salvaescaleras que permitirá que los usuarios con movilidad reducida puedan acceder a las distintas plantas del edificio.

La actuación ha tenido un coste de unos 18.000 euros y ha sido financiada mediante la convocatoria de ayudas de la Diputación de Málaga dirigida a entidades del tercer sector para la para mejoras y acondicionamiento de sus sedes.

La sede de la AECC se encuentra ubicada en un edificio de tres plantas, situado en la confluencia entre las calles Gema y Esmeralda, cedido por el empresario Francisco Palacios, y presta servicio a usuarios procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes de la zona occidental de la provincia de Málaga.

La sede de la AECC en Benalmádena está en un edificio de tres plantas entre las calles Gema y Esmeralda.

La sede de la AECC en Benalmádena está en un edificio de tres plantas entre las calles Gema y Esmeralda. / L.O.

Mejoras

Aunque los pacientes reciben atención sanitaria y psico-social en la planta baja, en el resto de plantas se realizan talleres grupales tanto sanitarios como psico-sociales.

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Al no disponer de ascensor, ha sido necesario adquirir equipamiento para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar así la calidad del servicio y por consiguiente de la acción social.

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