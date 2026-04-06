La nueva edición de 'Estepona vive sus calles' ofrecerá un concierto gratuito de Chenoa

La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Estepona, Macarena Diánez, ha presentado este lunes una nueva edición de 'Estepona, Vive sus Calles', un evento que tiene como objetivo la celebración de actividades culturales y de ocio para todo tipo de público en distintos puntos del centro de la ciudad y del extrarradio.

La responsable municipal ha detallado el programa de actividades que se desarrollará del 17 al 19 de abril, entre ellas, la XV Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona', una buena opción de pasar el día en los establecimientos hosteleros, disfrutando de la oferta gastronómica de la localidad a precios asequibles.

En esta edición participarán 46 bares y restaurantes, tanto del centro urbano de Estepona como del extrarradio, que ofrecerán una tapa y bebida (caña de cerveza, refresco o agua) por 3,50 euros y tapa y vino por 4,50 euros durante el horario establecido: viernes 17 de abril, de 20.00 a 23.00 horas; el sábado 18 de abril, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas; y el domingo 19 de abril, de 13.00 a 16.00 horas.

Las personas que realicen este recorrido gastronómico podrán recoger su pasaporte en la Oficina de Turismo de la Plaza de Las Flores, en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada o en los bares y restaurantes participantes. Se necesitan sólo tres sellos para votar la mejor tapa y optar al sorteo de numerosos regalos, entre los que destacan noches de hotel, circuitos de spa, entradas a conciertos, pequeños electrodomésticos o experiencias gastronómicas, entre otros.

Los establecimientos participantes en la XV Ruta de la Tapa optarán a tres premios de 1.000, de 500 y de 250 euros en cada categoría: mejor tapa elegida por los clientes y mejor tapa para el jurado profesional.

'Estepona vive sus calles' contará con otros dos eventos gastronómicos. La XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga, que tendrá lugar desde el viernes al domingo en la calle Real, y el XI Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Trofeo 'Popi, Ciudad de Estepona' que se celebrará el domingo en la calle Real, desde las 12.00 a las 16.00 horas. Para los más pequeños, el sábado a las 12.00 horas, habrá una actuación infantil en la Plaza Antonia Guerrero, con payasos, magia y animación.

El domingo, podrán disfrutar de 12.00 a 18.00 horas, de una fiesta infantil con temática circense en el Paseo Marítimo, donde habrá espectáculos, gynkana, castillos hinchables, talleres de tatoo, Brilli-Brilli, pintacaras, globoflexia, manualidades y plataforma 360º.

Por otra parte, a las 12.00 horas, dará comienzo en Cancelada el espectáculo infantil 'Beat & Melody' ¡Misión Musical! En cuanto a espectáculos, la edil ha destacado el concierto que ofrecerá el Coro del Colegio Escandinavo de la Moraleja, de Madrid, el viernes, a las 20.00 horas, en la Plaza Antonia Guerrero, y el concierto de Música de Cámara 'Sonatas desde Venecia', a cargo del Trío Barroco 'Sonora Fugitiva', a las 22.00 horas, en la Plaza Casa Cañada, junto al Castillo de San Luis.

El sábado, a las 19.00 horas, habrá una actuación de cante flamenco a cargo de 'El Patio, Aprende a Cantar', en la Casa de las Tejerinas, y a las 20.00 horas, el grupo 'The Vintage Experience' ofrecerá en la Plaza Antonia Guerrero un viaje musical a través de las melodías de los años 50 y 60.

En la zona del extrarradio, a las 20.00 horas actuará en concierto Mónica Garrido en el Centro Comercial Diana, en la barriada Nueva Atalaya, mientras que el grupo Kalima actuará en Cancelada a las 21:30 horas.

El broche de oro musical lo pondrá el sábado el concierto gratuito de Chenoa, a las 22.00 horas, en la Plaza del Ajedrez. La cantante y presentadora de televisión se ha convertido en una de las voces más queridas de la música popular de nuestro país desde su exitosa participación en Operación Triunfo en 2001. La barra, a precios populares, estará gestionada por la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Por último, Macarena Diánez ha indicado que 'Estepona vive sus calles' incluye también una representación teatral del grupo Farándula, el viernes a las 20.00 horas, en el Parque Botánico Orquidario, una pasarela de moda flamenca en Cancelada, a cargo del establecimiento 'La Ganga', el sábado a las 20.00 horas, a la que seguirá la actuación del grupo Kalima (21.30 horas). Por otra parte, el sábado, a las 20.00 horas, actuará Mónica Garrido en el Centro Comercial Diana de Nueva Atalaya.