Kategora organiza visitas para inversores interesados en su apartahotel Oceanika de Torremolinos

La promotora Kategora ha organizado unas visitas guiadas a finales de este mes de abril para inversores interesados en participar en su proyecto Kategora Oceanika, un complejo de 180 apartamentos que gestiona en régimen hotelero a través de su empresa Kora Olea en Torremolinos.

La mercantil vasca ya tiene vendidos el 50% de los apartamentos que ha construido con una inversión de 40 millones de euros y que han permitido dar una nueva vida a la parcela donde históricamente se alzó el emblemático hotel Los Álamos de Torremolinos.

Abierto a principios del pasado mes de marzo, Kategora Oceanika es el complejo de apartamentos hoteleros en madera más grande del sur de Europa. El inmueble está formado por 150 apartamentos de un dormitorio y 30 de dos dormitorios, organizados en seis tipologías con superficies que oscilan entre los 30 y los 49 metros cuadrados.

Kategora Oceanika está formado por 180 apartamentos. / L.O.

Inversión

Las visitas están orientadas a la captación de personas que quieran invertir en la compra de uno de estos apartamentos que gestiona íntegramente la firma a través de la marca Kora Olea. "Esto es muy importante. No se trata de alquiler residencial; sino de apartamentos con gestión hotelera", aclara desde la firma.

La mercantil ofrece a los inversores una rentabilidad neta estimada del 6,5% para este modelo de negocio flex living, diseñado para estancias cortas y media de entre un día y un año como máximo.

Kategora cuenta con el aval del éxito de otros proyectos como el de Vitoria, el mayor alojamiento Passivhaus de Europa, con una rentabilidad superior al 9% y una ocupación del 95% en 2025; o el de Tenerife, un complejo 'beach' con una rentabilidad neta también por encima del 9% y una ocupación del 93% el año pasado.

Kategora Oceanika es el complejo de apartahotel en madera más grande del sur de Europa. / L.O.

Visitas privadas

Las visitas privadas por el complejo se realizarán los días 22 23 y 24 de abril para que los inversores puedan conocer in situ las instalaciones y el modelo de negocio emprendido por Kategora.

Las inversiones parten desde los 238.000 euros en una zona como Torremolinos, con una gran demanda de alquiler. Los interesados deben inscribirse previamente en este enlace para poder asistir a las visitas guiadas.

Kategora Oceanika está diseñada también para vivir en comunidad. / L.O.

Clientes

Muy cerca de la playa de Los Álamos, con estación de tren que permite llegar en 15 minutos al centro de Málaga y a 5 minutos del aeropuerto, el complejo Kategora Oceanika está diseñado para nómadas digitales y profesionales desplazados por sus empresas para desarrollar proyectos temporales en la zona.

Para ello, el complejo dispone de más de 1.200 m² de áreas interiores y más de 5.000 m² de zonas exteriores, que incluyen piscina, gimnasio, espacios de coworking, áreas gastronómicas, solárium, jardines y zonas de encuentro diseñadas para fomentar la interacción entre los huéspedes.

Pero el apartahotel está abierto a todo el que quiera pasar unos días en un apartamento con todos los servicios de un hotel. "Tenemos incluso clientes que están haciendo una mudanza o reformas en casa, que no quieren meterse en un alquiler residencial y se vienen con nosotros una temporada", explica desde Kategora Oceanika.

Sostenibilidad

El proyecto integra 3.500 metros cúbicos de madera de pino radiata y alerce, lo que equivale a 3.500 toneladas de CO₂ retenidas en la propia estructura, convirtiéndolo en un referente en sostenibilidad e innovación constructiva dentro del sector Living.

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A este enfoque se suma una estrategia integral de eficiencia energética, que combina medidas pasivas y activas como sistemas de aerotermia, 144 paneles fotovoltaicos con una potencia total de 79,2 kWp, ventilación cruzada, protecciones solares móviles, una envolvente altamente eficiente y el uso de vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.