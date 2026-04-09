El Ayuntamiento de Mijas pide el cerramiento total de las pasarelas peatonales sobre la A-7 ante los reiterados intentos de suicidio

El Ayuntamiento de Mijas ha solicitado al Ministerio de Transportes, el cerramiento total de las pasarelas peatonales situadas sobre la A-7 a su paso por el término municipal ante los reiterados intentos de suicidio, el último el pasado 31 de marzo.

El Consistorio pide a la Dirección General de Carreteras que analice las medidas que se pueden adoptar en todas las pasarelas peatonales para prevenir la precipitación de personas a la calzada; y que se implanten medidas urgentes como el embovedado integral de los pasos elevados o la elevación de las barreras de protección para evitar episodios de este tipo.

Mientras se ejecutan las soluciones definitivas, el Ayuntamiento pide que se adopten medidas provisionales de carácter urgente para reducir el riesgo.

Mijas pide embovedar las pasarelas sobre la A7 o elevar las vallas protectoras para prevenir suicidios. / L.O.

Prevención

El Ayuntamiento de Mijas afirma que el pasado 11 de marzo, antes del último suceso, remitió a la Dirección Provincial de Carreteras en Málaga un escrito y un informe de la Policía Local de Mijas, en el que se exponía de forma expresa la necesidad de implantar un sistema de prevención de suicidios mediante el embovedado de los pasos peatonales elevados situados entre la salida 1014 y el kilómetro 1029 del término municipal.

En dicho informe se advertía de episodios reiterados de personas que se han arrojado desde estas pasarelas con consecuencias fatales, así como del riesgo añadido que supone para los conductores que circulan por la autovía y para la operatividad de los servicios de emergencia.

Urgencia

El Ayuntamiento de Mijas insiste en la necesidad de actuar de manera urgente ya que cada nuevo episodio produce una gran alarma social, multiplica el sufrimiento de las familias afectadas y expone a terceros conductores a riesgos añadidos.

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"Mijas no puede aceptar que estas infraestructuras de la Red de Carreteras del Estado carezcan de medidas de protección que son necesarias por razones evidentes. Actuar ahora no es solo conveniente, es necesario", afirma el Consistorio en el escrito enviado a la Dirección de Carreteras.