Golpe en la Costa del Sol a los Lyons, el clan escocés que sufrió un doble asesinato en Fuengirola

Golpe en Málaga al Clan de los Lyons, uno de los grupos criminales referencia en Escocia que se dio a conocer en la Costa del Sol tras el asesinato a tiros el año pasado en un pub de Fuengirola de dos de sus miembros, uno de ellos hermano del principal líder de la organización, Steve Lyons, que también ha sido capturado junto a su mujer en Países Bajos. La operación se ha desarrollado en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y España con un balance de 14 arrestados, la mitad de ellos en el litoral malagueño, donde se han llevado a cabo 17 registros domiciliarios.

La pata española de la investigación, desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland y coordinada por Eurojust. El instituto armado ha recordado que este clan surgió en los años noventa en los barrios de Glasgow como un grupo local que evolucionó hasta convertirse en un entramado transnacional con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia capaz de gestionar y blanquear millones de euros procedentes del narcotráfico a través de sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales. Entre sus habilidades destaca la capacidad de operar simultáneamente en España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, países en los que ha sabido tejer importantes vínculos con otras organizaciones internacionales.

Violencia

La presencia de este grupo en España se remonta a 2006, cuando Eddie Lyons Jr., hermano de Steve, sufrió en su país un intento de asesinato que se atribuyó a los Daniels, el clan rival con el que mantiene una sangrienta disputa desde 2001, y decidieron cambiar de aires. El líder pasó un tiempo en la península con un perfil delictivo bajo hasta que se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y base de operaciones con la colaboración de otra familia muy conocida también en la Costa del Sol: los irlandeses Kinahan. Finalmente, Steve Lyons ha sido capturado en Indonesia y extraditado a Países Bajos, donde ha sido detenido. Amanda, su mujer, también ha sido arrestada en el aeropuerto internacional de Dubái.

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La Guardia Civil ha destacado la violencia que estos grupos ejercen entre ellos en los países en los que operan, como la Costa del Sol. El ejemplo más próximo se produjo en mayo del año pasado en un pub de Fuengirola, donde Eddie Lyons Jr y su compañero Ross Monaghan fueron ejecutados por un pistolero mientras disfrutaban de la final de la Champions. Semanas después, Michael Riley, un británico al que la Policía Nacional considera un miembro de los Daniels, fue detenido en Liverpool como presunto autor del doble crimen.