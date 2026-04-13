"Juicio paralelo" y "presión social": piden retirar de las redes los vídeos de la actuación policial en la que murió Haitam en Torremolinos

Tras el anuncio de archivo de la causa judicial que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante su detención en Torremolinos, los vídeos sobre la actuación policial siguen dando que hablar. También entre los agentes que intervinieron en el locutorio, que consideran sufrir un grave perjuicio ante la difusión de las imágenes en las redes sociales en las que se les reconoce claramente junto a acusaciones tan «extremadamente graves» como el calificativo «asesinos». Así lo considera la Confederación Española de la Policía (CEP), que denuncia el «juicio paralelo» y la «presión social» que han vivido los funcionarios desde el suceso pese a que nunca hubo resolución judicial alguna contra ellos.

Petición de retirada de las principales redes

El sindicato ha explicado a este diario que ha solicitado formalmente la retirada de los vídeos a plataformas como Facebook, Youtube y TikTok, algo que, aseguran, esta última ya ha accedido a hacer. Los responsables de la CEP, que han aclarado que esta petición es anterior al archivo de las actuaciones, indican que las compañías que no retiren ese contenido serán denunciadas ante la Agencia Española de Protección de Datos, algo que ya han hecho por la vía penal con algunos particulares. De la misma forma, han lamentado que Canal Sur emitiera el pasado jueves en uno de programas parte de esos vídeos, motivo por el que ha solicitado formalmente a la televisión pública que ese contenido no vuelva a reproducirse a través de ninguno de sus soportes.

«La permanencia de estos vídeos supone un grave riesgo, ya que muestran claramente los rostros de los agentes, lo que ha derivado en amenazas directas no solo hacia los policías implicados, sino también hacia sus familiares. Esta situación es absolutamente inaceptable», aseguran desde la organización antes de añadir que no se puede permitir que «una malentendida libertad de expresión vulnere derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen de los agentes, quienes actuaron en el ejercicio de sus funciones tras ser requeridos».

La situación denunciada por la CEP no es nueva. Poco después del incidente, al menos uno de los agentes involucrados en el suceso denunció formalmente un supuesto acoso en las redes sociales, ya que detectó perfiles que difundían vídeos de la intervención en los que se le reconocía claramente acompañados de comentarios que lo señalaban como un asesino. El funcionario trasladó los hechos al Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Vídeos de las cámaras del locutorio y corpolares

Los vídeos recogen la intervención policial a través de las cámaras del locutorio y de las corporales que los agentes llevan asociadas a las pistolas Taser. Las imágenes muestran el forcejo en el que participan varios agentes para reducir a Haitam, cuya familia ha denunciado desde entonces que una supuesta actuación policial excesiva le provocó la muerte.

La pasada semana, la jueza que investigaba el caso archivó la causa basándose en el informe definitivo de la autopsia, que achaca el fallecimiento a «un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias». Esta decisión ha sido recurrida por los familiares.