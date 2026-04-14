Critican el impacto de las obras de la autopista del agua en plena temporada turística en Benalmádena

El Observatorio de Turismo de Benalmádena, creado a finales de año por empresas del sector hotelero, hostelero y comercial, junto a expertos y agentes sociales, ha lanzado un comunicado en el que aplaude las obras de la denominada 'autopista del agua' pero critica la falta de planificación de unos trabajos que tienen un plazo de ejecución previsto de ocho meses.

"Se trata de una actuación importante, pero se ha convertido en una oportunidad perdida, ya que ha alterado el normal desarrollo de la temporada estival y obligará a nuevas intervenciones en los próximos meses, manteniendo la franja costera en una situación de obras recurrentes", según explica el portavoz del observatorio, Juan Carlos Cabrera.

Los miembros del Observatorio consideran que esta actuación debía haberse aprovechado para acometer de forma integral la mejora de la avenida Antonio Machado, incluyendo la renovación de acerados, mobiliario urbano, alumbrado público y la modernización de la imagen de uno de los principales ejes turísticos del municipio. "Nos preguntamos si dentro de dos años volveremos a tener obras en verano para acometer estas mejoras", ha añadido Cabrera.

La renovación de la red de la autovía del agua Benalmádena y Torremolinos comenzó en diciembre pasado. / L.O.

Impacto

Los empresarios han puesto como ejemplo el modelo de intervención desarrollado en Torremolinos, donde las mismas obras se han centrado en la mediana para minimizar el impacto sobre peatones y tráfico rodado. Por contra, critican en Benalmádena se ha optado por mantener elementos cuyo estado de conservación genera una imagen negativa.

El Observatorio ha mostrado también su preocupación por los problemas de movilidad justo antes de la llegada de la temporada alta, con importantes vías como la avenida Rocío Jurado cerrada al tráfico y la avenida Antonio Machado afectada por las obras.

Además, denuncian el retraso en la instalación de toldos en el paseo marítimo, que se podían haber instalado durante los meses de invierno, o las obras de rehabilitación del Castillo del Bil Bil, cuyas obras aún no han acabado y afectan a la estética del conjunto arquitectónico.

El observatorio critica las obras de rehabilitación del Castillo Bil Bil. / L.O.

Viviendas turísticas

Durante la última reunión del Observatorio, se abordó el crecimiento de las viviendas de uso turístico en el municipio. Según los datos analizados, las viviendas turísticas suponen ya casi el 17 % del parque residencial de Benalmádena, lo que, a juicio del Observatorio, puede tener un impacto directo en la calidad del destino turístico.

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Por ello, piden al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), la puesta en marcha de una moratoria en la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Málaga, con el objetivo de garantizar un modelo turístico equilibrado y sostenible.