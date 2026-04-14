Deporte
Torremolinos oferta 1.000 plazas para los campamentos de verano
Hasta el 27 de abril estará abierto el plazo para preinscribirse en los campamentos de verano que ofrecerán actividades predeportivas, multideportivas y de ritmo
El Ayuntamiento de Torremolinos ofertará 1.070 plazas para los campamentos deportivos de verano, con cinco turnos para niños entre 4 y 14 años del 29 de junio al 28 de agosto. El plazo de preinscripción en esta iniciativa municipal, para facilitar la conciliación laboral y familiar en periodo no lectivo, está abierto desde este lunes y hasta el 27 de abril.
La preinscripción se puede realizar a través de la app Torremolinos Despega/Campamentos Deportivos de Verano o de forma presencial en el registro de entrada del Consistorio.
El hecho de presentar la solicitud no garantiza la plaza. Se baremarán las solicitudes para establecer el listado de admitidos que, posteriormente, podrán formalizar la inscripción.
Los campamentos, para nacidos entre 2022 y 2012, tienen cuatro turnos de dos semanas cada uno, comenzado el 29 de junio y un último turno de una semana, del 24 al 28 de agosto.
Los campamentos serán predeportivo, multideportivo, ritmo, gimnasia rítmica y raqueta, en horario de 10.00 a 14.30 horas. Habrá posibilidad de aula matinal (07.30 a 10.00 horas) y de tarde (de 15.30 a 17.00 horas). Y opción de comedor (de 14.30 a 15.30 horas).
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