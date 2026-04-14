Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en el interiorObras en CaixaForumCeses en el AyuntamientoPreocupaciones de los malagueñosDetenido por apuñalar a exsuegrosFallecidos en carreteraPlaza de la VictoriaHackeo a Basic-Fit
instagramlinkedin

Deporte

Torremolinos oferta 1.000 plazas para los campamentos de verano

Hasta el 27 de abril estará abierto el plazo para preinscribirse en los campamentos de verano que ofrecerán actividades predeportivas, multideportivas y de ritmo

Las plazas de los campamentos deportivos de verano son para niños de entre 4 y 14 años

Las plazas de los campamentos deportivos de verano son para niños de entre 4 y 14 años / ayuntamiento torremolinos

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ofertará 1.070 plazas para los campamentos deportivos de verano, con cinco turnos para niños entre 4 y 14 años del 29 de junio al 28 de agosto. El plazo de preinscripción en esta iniciativa municipal, para facilitar la conciliación laboral y familiar en periodo no lectivo, está abierto desde este lunes y hasta el 27 de abril.

La preinscripción se puede realizar a través de la app Torremolinos Despega/Campamentos Deportivos de Verano o de forma presencial en el registro de entrada del Consistorio.

El hecho de presentar la solicitud no garantiza la plaza. Se baremarán las solicitudes para establecer el listado de admitidos que, posteriormente, podrán formalizar la inscripción.

Los campamentos, para nacidos entre 2022 y 2012, tienen cuatro turnos de dos semanas cada uno, comenzado el 29 de junio y un último turno de una semana, del 24 al 28 de agosto.

Noticias relacionadas

Los campamentos serán predeportivo, multideportivo, ritmo, gimnasia rítmica y raqueta, en horario de 10.00 a 14.30 horas. Habrá posibilidad de aula matinal (07.30 a 10.00 horas) y de tarde (de 15.30 a 17.00 horas). Y opción de comedor (de 14.30 a 15.30 horas).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
  2. Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
  3. Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
  4. El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
  5. Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
  6. Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
  7. El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera
  8. ‘Remendar’ una casa, al pie de la playa de El Palo

Torremolinos oferta 1.000 plazas para los campamentos de verano

Torremolinos oferta 1.000 plazas para los campamentos de verano

Vivienda y movilidad, principales preocupaciones de los malagueños

Vivienda y movilidad, principales preocupaciones de los malagueños

"Juicio paralelo" y "presión social": piden retirar de las redes los vídeos de la actuación policial en la que murió Haitam en Torremolinos

"Juicio paralelo" y "presión social": piden retirar de las redes los vídeos de la actuación policial en la que murió Haitam en Torremolinos

Mijas exige pide el cerramiento de las pasarelas de la A-7 ante los reiterados intentos de suicidio

Mijas exige pide el cerramiento de las pasarelas de la A-7 ante los reiterados intentos de suicidio

Así fue detenido Steven Lyons, el líder del poderoso clan escocés buscado por una trama de blanqueo en la Costa del Sol

Así fue detenido Steven Lyons, el líder del poderoso clan escocés buscado por una trama de blanqueo en la Costa del Sol

Golpe en la Costa del Sol a los Lyons, el clan escocés que sufrió un doble asesinato en Fuengirola

Golpe en la Costa del Sol a los Lyons, el clan escocés que sufrió un doble asesinato en Fuengirola

Abril comienza con lluvias dentro de una primavera más seca de lo normal

El PSOE de Benalmádena pide explicaciones al alcalde Juan Antonio Lara por el caso Charters

Tracking Pixel Contents