Identifican a los autores de un vertido incontrolado en el arroyo Cueva de la Higuera en Torremolinos

Les puede salir caro. Muy caro. Agentes de la Policía Local de Torremolinos han identificado a los responsables de un vertido incontrolado que se produjo el pasado 17 de enero en una parcela situada en la zona del arroyo Cuenca de la Higuera.

Tras ser alertados del vertido, agentes Medio Ambiente se trasladaron al lugar de los hechos y constataron un vertido de grandes dimensiones con residuos domésticos voluminosos, en un terreno junto a la antigua cantera de Torremolinos.

Entre los materiales, encontraron todo tipo de muebles (armarios, mesas, sofás), enseres de hogar, ropa, textiles y restos de mudanza. Los agentes llegaron a la conclusión de que se habían realizado varias descargas directas mediante vehículo de gran capacidad tipo furgón o camión, por la disposición de los restos.

Segundo vertido

De hecho, días después de este primer hallazgo los agentes detectaron un nuevo vertido en la misma zona, ampliándose de manera considerable el volumen de residuos en la zona protegida.

Tras las pesquisas realizadas, en las que ha colaborado la patrulla verde de la Policía Local, se ha identificado a los autores: una empresa de retirada de enseres y chatarra que actuaba en una vivienda del municipio vecino de Benalmádena, según informa el Ayuntamiento de Torremolinos.

Hasta 10.000 euros

El expediente ya ha sido trasladado al área de Potestad Sancionadora para que inicie el procedimiento de infracción por un vertido incontrolado de residuos domésticos en monte público municipal, a los que se les reclamará una multa que podría alcanzar los 10.000 euros por infracción grave de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), denunció los hechos el pasado mes de enero a través de sus perfiles sociales y adelantó que ya se habían iniciado las pesquisas correspondientes para dar con los culpables.

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Esta misma mañana, la regidora ha felicitado a los agentes por el rápido esclarecimiento de los hechos: "Nuestra ciudad y su entorno natural son un patrimonio que debemos proteger. No vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos lo ponga en riesgo".