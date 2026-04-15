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Aldi sigue creciendo en Málaga: abre su primer supermercado en Fuengirola y reabre la tienda de La Cala de Mijas

La cadena, que ya tiene 500 trabajadores en Málaga, ya ha anunciado además otra apertura en la provincia en los próximos tres meses

Una footo del exterior de un supermercado de Aldi.

Una footo del exterior de un supermercado de Aldi. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La cadena de supermercados Aldi sigue creciendo en Málaga y Andalucía la reapertura de su establecimiento en La Cala de Mijas el 28 de abril y la apertura de su primer supermercado en Fuengirola un día después, el próximo 29 de abril. Este crecimiento se produce apenas un mes después de la inauguración de su tienda número 500 en España, que tuvo lugar en Mijas.

El nuevo establecimiento de Fuengirola estará ubicado en la Calle Malvarrosa, 1, en el barrio de Los Pacos, y contará con una sala de ventas de 1.000 metros cuadrados y un equipo formado por 14 profesionales, de los cuales el 50% son nuevas incorporaciones locales, según ha explicado este miércoles la compañía.

Por otro lado, el día 28 de abril tendrá lugar la reapertura de la tienda de La Cala de Mijas, que vuelve a abrir sus puertas tras una "actualización integral de sus instalaciones y una ampliación de la misma". La reforma incluye más de 200 metros cuadrados adicionales de sala de ventas, así como una optimización del almacén y las dependencias internas. Además, para ayudar a facilitar el acceso, se han incorporado 13 nuevas plazas de aparcamiento.

Con más de 1.700 profesionales en la región y más de 500 en la provincia de Málaga, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor presencia de la cadena en España. El crecimiento sostenido en esta zona se apoya en su sólida red logística, que cuenta con una plataforma en el municipio de Dos Hermanas para abastecer de forma eficiente a todas las tiendas del sur peninsular.

Tienda ALDI.

Una tienda de la cadena Aldi. / L. O.

Nueva apertura en Málaga

Aldi afirma que continuará con este ritmo de crecimiento en los próximos meses y ya ha anunciado otra apertura en la provincia de Málaga en los próximos tres meses.

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Con el objetivo de acercar su oferta al mayor número posible de hogares, la compañía está llevando a cabo un ambicioso plan de expansión en España. Durante 2026, Aldi prevé abrir 40 nuevos supermercados en todo el territorio.

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