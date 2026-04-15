Torremolinos cerrará la herida abierta por el fallido hotel Tres Carabelas: Grupo Abu construirá 353 viviendas de lujo en la parcela

En 2006, la promotora Arco Sur presentó a bombo y platillo el proyecto del hotel Cruiser Tres Carabelas en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Torremolinos. La crisis financiera de 2008 golpeó la línea de flotación del proyecto, que se iba a levantar en la parcela que durante años ocupó el antiguo hotel Meliá Tres Carabelas. Ahora, el grupo Abu presenta un proyecto residencial que permitirá cerrar una herida abierta en el corazón de la ciudad desde hace veinte años.

Se trata de Magna, el mayor proyecto de la historia de Grupo Abu, que contará con 353 viviendas y se configura como uno de los desarrollos de mayor envergadura del país en este momento por volumen de negocio.

El proyecto residencial alcanzará los más de 40.000 metros cuadrados de edificabilidad en la parcela del antiguo Tres Carabelas, junto al centro de salud de La Carihuela de Torremolinos.

El residencial Magna del Grupo Abu en Torremolinos constará de varios edificios con amplias zonas comunes. / L.O.

Una inversión de 250 millones de euros

La operación inmobiliaria supondrá una inversión de más de 250 millones de euros durante los próximos años y permitirá revitalizar el corazón de Torremolinos.

A tan sólo cinco minutos a pie de la playa de La Carihuela, en el corazón de Torremolinos, el conjunto residencial estará organizado en diversos edificios de media altura integrados en el entorno.

El diseño arquitectónico apuesta por líneas contemporáneas y funcionales, priorizando los amplios espacios comunes con piscinas y áreas ajardinadas. En cuanto a los materiales, combinará la esencia de la estética mediterránea con soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia energética.

Grupo Abu levantará su residencial Magna en plena avenida Carlota Alessandri de Torremolinos. / L.O.

Cruiser Tres Carabelas: un buque insignia

Las obras del hotel Cruiser Tres Carabelas comenzaron en 2007. El proyecto de la firma Arco sur contemplaba la construcción de dos edificios rectangulares de 12 y 13 plantas unidos por otro inmueble circular de 15 plantas, en lo que sería su proyecto estrella.

El complejo sumaría 469 habitaciones (150 de ellas suites) con capacidad para 1.300 huéspedes, contaría con todo tipo de servicios, galerías comerciales, spa y helipuerto.

El nuevo complejo hotelero se edificaría en la parcela del emblemático hotel Tres Carabelas (luego Meliá Torremolinos), que fue construido por el arquitecto Antonio Lamela y que se demolería para dar paso a un establecimiento mucho más moderno.

Reveses judiciales y crisis financiera

El proyecto de Arco Sur supondría una inversión de 120 millones de euros y la creación de 220 puestos de trabajo al margen de los que se empleasen durante las obras de construcción, y su apertura estaba prevista para el año 2010.

La primera piedra se puso el 8 de agosto de 2027, pero la Junta de Andalucía, torpedeó el proyecto al llevarlo a los tribunales bajo el argumento de que incumplía el Plan General de Urbanismo de Torremolinos, siendo alcalde Pedro Fernández Montes (PP).

El litigio judicial se resolvió pero la crisis económica de 2008 terminó por hacer naufragar el proyecto, cuyas obras fueron paralizadas a final de ese año. El 17 de julio de 2012, la empresa Arco Sur entró en concurso necesario tras arrastrar una deuda de varios millones de euros. El proyecto se hundía. Desde entonces, los cimientos del complejo estuvieron abandonados durante años, siendo refugio de personas sin hogar.

Parcela donde se iba a levantar el hotel Cruiser Tres Carabelas en la avenida Carlota Alessandri de Torremolinos. / L.O.

Cambio de uso del suelo

En septiembre de 2023, el Ayuntamiento de Torremolinos aprobó un convenio urbanístico que permitía desbloquear la situación del enorme solar ubicado en el 109 de la avenida Carlota Alessandri.

Amparándose en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) el Consistorio logró tramitar el cambio de uso del suelo, pasando de hotelero a residencial, que permitirá al grupo Abu desarrollar su proyecto con 353 viviendas.

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Según se anunció en su día, el convenio supondrá además una importante compensación económica para el Ayuntamiento de Torremolinos, ya que recibirá el 15% del aprovechamiento urbanístico que se genere por parte del promotor del proyecto residencial, cinco puntos por encima del mínimo que exige la ley.