Tres menores detenidos por asaltar con violencia al padre de una conocida en su casa de Mijas

Tres menores de entre 16 y 17 años han sido detenidos en Mijas por su presunta implicación en robo con violencia e intimidación y otro de lesiones ocurrido en la localidad malagueña de Mijas. Según la Comandancia de Málaga, dos de los arrestados son compañeros de instituto de la hija de la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando una persona sufrió el asalto a su domicilio por parte de dos jóvenes que se hicieron pasar por repartidores de una conocida empresa de mensajería mientras un tercero les esperaba en el exterior realizando labores de vigilancia y cobertura para la huida.

La víctima, que en ese momento estaba sola, fue inmovilizada de pies y manos, sufrió varias heridas con un arma blanca y le arrojaron lejía por todo el cuerpo con el propósito de que revelase la ubicación del dinero y las joyas que había en la vivienda. Los delincuentes reunieron dinero en metálico, joyas, ropa y diversos dispositivos electrónicos, un botín valorado en aproximadamente 1.300 euros. El hombre necesitó asistencia en un hospital por las lesiones sufridas.

Con el robo ya denunciado, los investigadores llevaron a cabo una inspección ocular de la vivienda que, junto a otras gestiones operativas, permitieron identificar y localizar a los tres asaltantes. Los agentes también han podido determinar que los implicados sometieron a vigilancia a su objetivo, un hombre de nacionalidad sueca cuya hija compartía centro escolar con dos de ellos. Estos seguimientos permitieron saber que tras llevar a su hija al colegio, el hombre volvía a su casa y permanecía solo durante varias horas, momento que finalmente eligieron para el asalto.

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Los tres arrestados pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.