Citan al alcalde de Estepona por otorgar una licencia a la novia de su hijo

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Estepona ha citado en calidad de investigado al alcalde de este municipio, José María García Urbano (PP), por la concesión de una licencia de restauración en un edificio público municipal a una empresa vinculada a la pareja de su hijo.

El regidor ha sido citado el próximo 25 de mayo a las 10:30 horas, según la providencia a la que ha tenido acceso Efe, en una causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Junto al alcalde han sido citados la concejala de Urbanismo, Ana Velasco (PP), el interventor municipal, el secretario del ayuntamiento y dos técnicos que participaron en la mesa de contratación.

En este procedimiento se investigan supuestas irregularidades en la autorización de un negocio de restauración, en la que, según la denuncia, se habrían omitido requisitos exigidos por la normativa vigente.

La denuncia fue interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y, según el escrito del Ministerio Público, existen indicios de que los hechos podrían encajar en los citados tipos delictivos.

Las actuaciones se apoyan en una investigación del Grupo I de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, iniciada tras el concurso público convocado en 2023 para la explotación de dicho espacio de titularidad municipal.

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona defendieron en su día la legalidad del procedimiento y negaron que existiese cualquier acto delictivo.

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En otro caso judicial diferente a este, la Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona por los delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual a una mujer «con la que mantenía una relación sentimental».