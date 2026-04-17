Cae un grupo de narcos que movió casi 10.000 kilos de hachís en cuatro meses

Una gran operación antidroga ha desmantelado en Sevilla una potente organización que contaba con infraestructuras en distintos puntos de Málaga, Huelva y Cádiz. La investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil suma 17 detenidos y la incautación de 3.370 kilos de hachís y otros 288 kilos de cocaína, además de seis armas de guerra (cuatro subfusiles Skorpion con silenciadores y dos AK-47) con munición.

Los agentes han intervenido seis armas de guerra, cuatro subfusiles Skorpion y dos AK-47 con su correspondiente munición

Los agentes han acreditado que el grupo logró mover un volumen de 9.400 kilogramos de hachís en apenas cuatro meses, concretamente entre octubre de 2025 y enero de 2026. Ambos cuerpos han informado este viernes de que la estructura criminal estaba asentada fundamentalmente en la provincia de Sevilla, pero tenían guarderías (almacenes) y buzones (puntos de entrega) en Málaga, Huelva y Cádiz.

Coches lanzadera

El principal modus operandi era el uso de vehículos para trasladar la droga por carretera con la ayuda de coches lanzadera para detectar dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. "Dada la gran movilidad e itinerancia de los investigados, los investigadores se vieron obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los transportes ilícitos o narcoviajes", han explicado en un comunicado en el que añaden que esta acción policial permitió detener a gran parte de los objetivos en de forma simultánea en Almería, Murcia y Sevilla.

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Las aprehensiones más destacadas de hachís se llevaron a cabo en Jerez de la Frontera (500 kilos) y Burgos (720 kilos). Doce de los detenidos han ingresado en prisión provisional.