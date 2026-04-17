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Crimen organizado

Cae un grupo de narcos que movió casi 10.000 kilos de hachís en cuatro meses

La organización estaba asentada en Sevilla, pero tenía guarderías y buzones en Málaga, Huelva y Cádiz. Hay 17 detenidos y más de 3.600 kilos de droga intervenida

Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial de Sevilla que implica a Málaga

Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial de Sevilla que implica a Málaga

La Opinión

Una gran operación antidroga ha desmantelado en Sevilla una potente organización que contaba con infraestructuras en distintos puntos de Málaga, Huelva y Cádiz. La investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil suma 17 detenidos y la incautación de 3.370 kilos de hachís y otros 288 kilos de cocaína, además de seis armas de guerra (cuatro subfusiles Skorpion con silenciadores y dos AK-47) con munición.

Los agentes han intervenido seis armas de guerra, cuatro subfusiles Skorpion y dos AK-47 con su correspondiente munición

Los agentes han acreditado que el grupo logró mover un volumen de 9.400 kilogramos de hachís en apenas cuatro meses, concretamente entre octubre de 2025 y enero de 2026. Ambos cuerpos han informado este viernes de que la estructura criminal estaba asentada fundamentalmente en la provincia de Sevilla, pero tenían guarderías (almacenes) y buzones (puntos de entrega) en Málaga, Huelva y Cádiz.

Coches lanzadera

El principal modus operandi era el uso de vehículos para trasladar la droga por carretera con la ayuda de coches lanzadera para detectar dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. "Dada la gran movilidad e itinerancia de los investigados, los investigadores se vieron obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los transportes ilícitos o narcoviajes", han explicado en un comunicado en el que añaden que esta acción policial permitió detener a gran parte de los objetivos en de forma simultánea en Almería, Murcia y Sevilla.

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Las aprehensiones más destacadas de hachís se llevaron a cabo en Jerez de la Frontera (500 kilos) y Burgos (720 kilos). Doce de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

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