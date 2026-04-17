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Dos detenidos por amenazar e insultar a una enfermera de Mijas que desestimó un traslado en ambulancia por innecesario

La Guardia Civil asegura que uno de los arrestados llegó a levantar la mano a la sanitaria y bloqueó la salida de uno de los vehículos medicalizados

Centro de Salud Las Lagunas.

Centro de Salud Las Lagunas.

La Opinión

Un hombre y una mujer han sido detenidos en el municipio malagueño de Mijas por presuntamente amenazar e intimidar a una enfermera del Centro de Salud de Las Lagunas a la que exigieron un traslado en ambulancia al Hospital Costa del Sol de Marbella. La Guardia Civil ha informado este viernes de que los hechos ocurrieron el pasado lunes tras evaluar la sanitaria su estado médico e informarles de que ese servicio de traslado urgente no era necesario. "Uno de ellos empezó a insultar y amenazar gravemente a la enfermera que los atendió, llegando incluso a levantarle la mano con la intención de agredirla e intentar obstaculizar la salida de una de las ambulancias", han detallado.

Los responsables del centro médico solicitaron la presencia de la Guardia Civil y los agentes detuvieron al llegar a uno de los jóvenes, un varón de 20 años, como presunto autor de un delito de atentado, por amenazas intimidatorias graves e intento de agresión a sanitario público en el ejercicio de sus funciones. Un poco más tarde, la joven que acompañaba al anterior regresó al centro de salud y amenazó gravemente a la misma enfermera, por lo que los agentes volvieron también se la llevaron detenida.

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La Comandancia de Málaga recuerda que, gracias a la implementación del Plan Integral de Protección a profesionales de la Salud, la Guardia Civil ha establecido canales de comunicación con los profesionales sanitarios que permiten mantener un servicio de proximidad, no solo en materia de prevención, sino también tener una respuesta inmediata en atención a cualquier incidente que se produzca y realizar un seguimiento posterior del mismo.

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