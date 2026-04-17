Mafia
Detienen en Dubái a Daniel Kinahan, cabecilla del cártel irlandés que opera en la Costa del Sol
EP
La Policía de Dubái ha detenido a Daniel Kinahan, acusado de ser el cabecilla de un poderoso cártel internacional del crimen organizado que opera tanto en Irlanda como en la Costa del Sol española tras una solicitud por parte de la Justicia irlandesa.
Considerada una de las ciudades más seguras del mundo para un capo mafioso, Dubái ha sido refugio del cabecilla de los Kinahan tras su marcha de la Costa del Sol tras el ataque a Hotel Regency de Dublín, en el que murió David Byrne, compañero de Kinahan, en 2016. Desde allí dirigía las operaciones en América y Europa. Y es que, durante mucho tiempo Emiratos Árabes Unidos, reunía a un selecto club de señores de la droga, como es el caso de otro mafioso relacionado con este clan irlandés, el británico Ryan James Hale, que fue detenido tras su mudarse a Dubái desde su residencia anterior en Marbella.
Cooperación Irlanda y los Emiratos
"El sospechoso fue detenido apenas 48 horas después de que se emitiera la orden de arresto el 15 de abril, tras una búsqueda intensiva, investigación y operaciones de vigilancia minuciosas", ha indicado en un comunicado en el que no cita directamente a Kinahan.
El ministro de Justicia irlandés, Jim O'Callaghan, ha mantenido este mismo viernes una llamada telefónica con su homólogo emiratí, Abdulá Sultan bin Auad Al Nuaimi, en la que le ha expresado su agradecimiento por el operativo.
"En los últimos años, Emiratos e Irlanda han colaborado estrechamente para avanzar en investigaciones penales centradas en delincuencia grave y organizada, incluyendo el acuerdo de tratados bilaterales sobre extradición y asistencia judicial mutua en 2025", ha señalado en un comunicado.
Kinahan, de 48 años y promotor de boxeo irlandés, está enfrentando al clan Hutch, liderado por Gerry, alias 'El Monje'. La disputa entre ambos bandos --que se ha cobrado la vida de cerca de una veintena de personas en los últimos años-- se produjo tras diferencias internas y se endureció tras el asesinato de Gary Hutch, sobrino de Gerry, en septiembre de 2015 en la localidad de Mijas.
'El Monje' fue detenido en Fuengirola en agosto de 2019 tras ser acusado del tiroteo en el Hotel Regency de Dublín (Irlanda) en 2016 en el que murió David Byrne, compañero de Kinahan, y en el que el propio líder del cártel resultó herido.
El Clan Kinahan fue fundado por Christy Kinahan en la década de los 90. Su hijo mayor, Daniel --uno de los tres principales cabecillas-- se trasladó desde la Costa del Sol española hasta Emiratos Árabes Unidos tras la muerte de Byrne.
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