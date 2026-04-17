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Muere un motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Torremolinos

La avenida de la Libertad, que atraviesa el municipio de Torremolinos desde Churriana hasta Benalmádena.

La avenida de la Libertad, que atraviesa el municipio de Torremolinos desde Churriana hasta Benalmádena. / L.O.

La Opinión

Un motorista, del que no han trascendido más datos, ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Torremolinos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El accidente mortal se ha registrado a las 18.30 horas de este viernes en la avenida de la Libertad, en la rotonda del Palacio de Congresos. Varios testigos han informado al 112 de que un motorista había sufrido una caída y de que se encontraba herido en la calzada.

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Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento de una persona en el accidente, por lo que se ha informado también a la Policía Nacional para la activación del protocolo judicial.

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