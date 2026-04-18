Un menor de 14 años, hospitalizado tras ser golpeado por un compañero de instituto en Fuengirola

Un menor de 14 años ha sido agredido físicamente por un compañero de clase en el IES Santiago Ramón y Cajal, de Fuengirola el pasado jueves 16 de abril.

El suceso tuvo lugar en un cambio de clase dentro del citado centro. Según explica la madre de la víctima, el chico se encontraba desprevenido cuando el agresor le propinó un puñetazo en la mandíbula, rompiéndosela en dos.

El menor será operado

Por la gravedad de las lesiones, el menor, que fue inicialmente trasladado al Hospital Carlos Haya, ha sido desplazado este sábado al Hospital Civil para someterse a una intervención quirúrjica. En ella, tal y como relata la madre, tendrán que implantarle placas de titanio en ambos lados de la mandíbula.

Indicios de acoso

Desde el centro afirman que no había indicios de acoso escolar, pero la madre ha desmentido estas declaraciones. "Tanto el instituto como la madre del agresor lo sabían. Yo había hablado con el tutor para que el otro chico no se acercase a mi hijo y tuviese cuidado", relata, apuntando que esta agresión se ha producido meses después del aviso.

Una vez se produjo la agresión, fue el propio centro escolar el que avisó a la Policía Nacional y, tras la detención, el presunto agresor pasó a la Fiscalía de Menores y se ha hecho cargo de las investigaciones

Mientras continúa la investigación policial y de la Consejería de Educación, la Fiscalía de menores ya ha intervenido en el caso y ha adoptado las medidas pertinentes.

"Las cosas se hablan, no se pega", expresa la madre, quien reconoce que, a pesar de que se habían producido comentarios por ambas partes, su hijo nunca había llegado a las manos porque "esa no es la solución".