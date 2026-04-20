Mijas reitera al Gobierno "la inaplazable necesidad" de la estabilización definitiva de las playas con espigones

El Ayuntamiento de Mijas ha reiterado este lunes Gobierno central "la inaplazable necesidad" de la estabilización definitiva del litoral y de las playas con espigones.

"La falta de soluciones estructurales afecta directamente a la integridad y calidad ambiental de las playas; a la seguridad y funcionalidad de determinados tramos, y a la principal actividad económica: el turismo vinculado al litoral", han señalado desde el Ayuntamiento de Mijas en un comunicado.

Así, en una carta remitida por la alcaldesa, Ana Mata, a la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro, se reclama en relación con la integridad del litoral "una respuesta inmediata, clara y operativa sobre la situación real y sobre la previsión cierta de su impulso". En este sentido, se hace constar que "el problema actual no es coyuntural ni sobrevenido, sino estructural".

Mata recuerda que "la necesidad de una solución estable fue identificada hace tiempo y motivó la iniciativa de la Administración General del Estado para avanzar en una actuación específica sobre las zonas de El Bombo y La Cala, pero no hay avances apreciables ni una explicación institucional que permita comprender las razones de esta paralización".

Aclaración sobre la prioridad

De igual modo, el texto firmado por la alcaldesa subraya que Mijas "soporta año tras año las consecuencias de la regresión e inestabilidad de sus playas", y "se ve obligada a actuar reiteradamente con aportes de arena y con intervenciones paliativas, de elevado coste económico y alcance provisional. Es algo difícil de aceptar".

Al respecto, recuerda que el Ayuntamiento de Mijas "ha invertido 247.000 euros en trabajos de regeneración y aportes de arena en el último mes y medio, después de que los temporales del invierno dejaran las playas impracticables". No obstante, la alcaldesa incide en que "este esfuerzo es anual debido precisamente a la falta de una estabilización definitiva".

Así, Mata solicita que se informe por escrito al Ayuntamiento de Mijas, "de forma completa y detallada, del estado exacto de tramitación de la actuación de estabilización de La Cala y El Bombo, con indicación de los hitos ya realizados, de los trámites pendientes, de los eventuales obstáculos existentes y del calendario previsto para su desarrollo".

Además, para avanzar en la solución de este problema, la regidora solicita una reunión institucional y técnica entre la Dirección General de la Costa y el Mar, la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Mijas, "a fin de abordar la cuestión de forma monográfica, conocer directamente la situación del expediente y establecer una hoja de ruta clara, realista y verificable".

"Mijas es uno de los principales destinos turísticos de Málaga y Andalucía. El mantenimiento de sus playas en condiciones adecuadas no constituye una cuestión accesoria, sino una exigencia básica desde la perspectiva ambiental, social y económica. No es razonable que un municipio de la relevancia de Mijas deba continuar afrontando de forma periódica este problema con soluciones de emergencia, mientras la respuesta sigue sin materializarse", concluye la misiva.