Movilidad en la Costa de Sol
La autopista AP-7 de la Costa del Sol en Málaga alerta de un intento de estafa por SMS para cobrar peajes que suplanta a la DGT: "Es completamente falso"
El mensaje fraudulento, que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), hace referencia a un supuesto impago del peaje de la AP-7 y amenaza con sanciones de 200 euros
La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha Málaga alertado este martes de un intento de estafa por SMS (conocido como smishing) que ha detectado, tras el aviso por parte de varios usuarios afectados. El mensaje fraudulento, que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), hace referencia a un supuesto impago del peaje de la AP-7.
"Conforme a este procedimiento ilícito, los conductores reciben un mensaje de texto que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo. En esta comunicación por mensaje SMS aparece el texto: "Peaje AP-7 no abonado", acompañado de la marca y el modelo del vehículo y su matrícula correspondiente. Y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada", ha explicado la empresa Ausol, que gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro, en San Roque (Cádiz).
A continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de 200 euros, y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta.
"Es completamente falso", afirma Ausol
La compañía Ausol, gestora de la AP-7, advierte a sus clientes de que este mensaje es "completamente falso", y en ningún caso se debe acceder al enlace adjunto.
Asimismo, Ausol recuerda que la Dirección General de Tráfico "ya ha alertado a los ciudadanos de esta y otras modalidades de intento de fraude que están circulando" y que suplantan la identidad de la DGT.
Ausol recuerda que el organismo estatal advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto SMS ni correos electrónicos, sino que sólo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).
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