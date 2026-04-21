Benalmádena acogerá la Marcha por Cudeca el sábado 23 de mayo

Apunta la cita. La Fundación Cudeca celebrará su tradicional marcha Walkathon el sábado 23 de mayo, para recaudar fondos que le permitan seguir cuidando y dando vida a los días de las personas con cáncer.

El evento solidario se traslada este año al recinto ferial de Arroyo de la Miel, un espacio más amplio que permitirá acoger a un mayor número de participantes y ofrecer una experiencia nueva y accesible para toda la familia.

Bajo el lema ‘Camina para cuidar al final de la vida’, la jornada arrancará a las 09.30 horas, con salida prevista a las 10:30. Habrá un único recorrido accesible de 7 kilómetros para que puedan participar personas de todas las edades.

Cuceca celebrará su tradicional marcha el sábado 23 de mayo. / L.O.

Solidaridad

La prueba se organiza como una jornada festiva y participativa que va más allá del deporte. Tras la marcha, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actividades con música en directo, barra solidaria, rifa benéfica, fiesta de colores Holi y paella solidaria. Todo ello en un ambiente pensado para compartir, disfrutar y contribuir a una causa común: ayudar a quienes más lo necesitan.

"La marcha por Cudeca es una oportunidad para que la sociedad se implique activamente en los cuidados paliativos", explica la gerente y directora médica de la Fundación Cudeca, Marisa Martín. "Participar es mucho más que caminar: es acompañar, es sostener y es hacer posible que podamos seguir cuidando a quienes más lo necesitan".

Inscripciones

Las inscripciones ya están disponibles de forma online, a través de la plataforma Entradium, con un coste de 12 euros para adultos y 8 euros para niños. La inscripción incluye un ‘welcome pack’ con camiseta, agua, fruta y polvos Holi. Las personas que no puedan asistir pueden colaborar a través de la Fila 0 realizando una donación en https://entradium.com/events/marcha-por-cudeca-walkathon-2026.

Los fondos recaudados permitirán seguir ofreciendo cuidados paliativos gratuitos y profesionales a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como apoyo integral a sus familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

La Rundación Cudeca fue creada por la británica Joan Hunt. / L.O.

¿Por qué Cudeca?

Cudeca es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer cuidados paliativos profesionales y gratuitos desde 1992. Fundada por Joan Hunt, la entidad ha atendido ya a más de 23.000 pacientes y a 31.500 familiares.

Sus programas incluyen atención domiciliaria, unidad de día, hospitalización y equipos especializados en apoyo psicosocial, pediatría y fisioterapia.

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En 2025, la Fundación Cudeca cuidó a 1.950 personas y acompañó a cerca de 2.400 familiares.