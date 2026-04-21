La Feria Sabor a Málaga recala por tercer año en Benalmádena

La Feria Sabor a Málaga regresa este fin de semana, del 24 al 26 de abril, por tercer año consecutivo a Benalmádena de la mano de 36 productores llegados de todos los puntos de la provincia, quienes mostrarán la rica despensa provincial con más de 500 productos diferentes.

El evento, que se celebrará en la plaza Adolfo Suárez de Arroyo de la Miel, contará con una veintena de actividades, que incluirán talleres, degustaciones, catas y 'showcookings' a cargo de chefs de restaurantes locales, además de actuaciones musicales. Así lo ha dado a conocer el diputado provincial Francisco José Martín, quien ha presentado la feria junto al concejal de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos.

En concreto, quienes se acerquen a visitar esta feria podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de productos locales procedentes de 23 municipios: Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Cártama, Coín, Colmenar, El Burgo, Faraján, Fuente de Piedra, Málaga, Mijas, Moclinejo, Mollina, Nerja, Pizarra, Ronda, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

En el apartado de aceites destacan firmas como Aceites de Ardales, Aceites Gil Luna, Aceite Molino del Arco, Acilia de Cortijo de Pozo Ancho, La Laguna de Fuente de Piedra y Aceites Tapia, mientras que el sector vitivinícola cuenta con bodegas de referencia como Bodega Cortijo La Fuente, Bodegas Carpe Diem, Bodega Kieninger, Bodegas Morosanto y Bodegas Excelencia.

De igual modo, la tradición quesera también ocupa un lugar destacado con productores como El Llano Jaral, La Laja, Quesos Santa María del Cerro, La Arriateña, El Pastor del Valle y El Porticatero. En el ámbito de los embutidos sobresalen Embutidos La Abuela Loli, Gamarro, Embutidos Melgar, Ibéricos Hermanos López, Francisco Torres Los de Castaña y Carnicería Aragón, además de las elaboraciones cárnicas de Rulomalagueño y Las Delicias Artesanas de La Yaya.

La oferta se completa con productos dulces y naturales, donde figuran Miel Productores Hermanos Gallardo, en aperitivos, destacan Patatas Millán y Aceitunas y Encurtidos Almario. Mientras que la repostería artesanal está representada por Las Delicias de Mi Noe y Bizcochería Lulapai, junto a los cafés de Nerja Coffee Roasters.

De igual modo, hay propuestas singulares y de gran calidad, como la crema de ajoblanco Doña Amelia, aguacates Dehesa Alta, Revival Espirulina, Mesura, La Tradición de Arriate y Cerveza Rondeña.

El diputado provincial Francisco José Martín y el concejal de comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos, presentan la feria Sabor a Málaga / L.O.

Programa de actividades

Por otro lado, han señalado que esta nueva edición de la Feria Sabor a Málaga en Benalmádena combina actividades de gastronomía, formación y música en directo para todos los públicos. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia en torno a los productos locales en horario de 11.00 a 21.00 horas el viernes y sábado, y de 11.00 a 20.00 horas el domingo.

El día de inicio, viernes 24 de abril, a las 11.30 horas se celebrará un 'showcooking' del restaurante Bocai Sabor a Cai, seguido a las 12.30 por una demostración culinaria del restaurante El Quebracho. A las 13.30 llegará la 'hora de la tapa', con degustaciones acompañadas de cerveza o cócteles, aceitunas y aperitivos.

Por la tarde, continuarán las actividades a las 16.00 con música y ambiente en el espacio Sabor a Málaga. A las 18.00 se pondrá el foco en los embutidos malagueños con una actividad divulgativa y de degustación, mientras que a las 19.00 el grupo Gran Premio ofrecerá un concierto en directo. La jornada concluirá a las 21.00 horas.

El sábado, día 25, a las 11.30, el restaurante Sushi Meshi protagonizará una demostración culinaria de cocina fusión, seguido a las 12.30 por el restaurante Moscatel 45 con una propuesta de alta gastronomía mediterránea. A las 13.30, el protagonismo será para el aceite de oliva virgen extra con una cata y taller dedicado a descubrir los secretos del AOVE malagueño.

La música volverá a ambientar la tarde desde las 16.00 y a las 18.00 se celebrará una actividad centrada en los quesos malagueños, con degustación y explicación de sus variedades, mientras que a las 19.00 tendrá lugar la actuación en directo del grupo Benalrock80. La jornada se cerrará a las 21:00 horas.

Por último, el domingo, día 26, a las 12.00 se desarrollará un taller infantil de la mano de Las Delicias de Mi Noe, seguido a las 13.00 por una actividad donde los más pequeños podrán crear y decorar sus propias galletas. A las 14.00 se presentarán distintas elaboraciones gastronómicas con rulo malagueño como ingrediente principal.

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Además, a las 18.00 se celebrará una degustación centrada en la merienda malagueña, con productos como bizcochos, miel y café, y el broche final lo pondrá a las 19.00 la sesión musical de Dj Kaya, antes del cierre definitivo de la feria a las 20.00 horas.