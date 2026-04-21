Apertura
Primark reabre en el centro comercial Miramar tras una reforma que moderniza su imagen y experiencia de compra
La cadena irlandesa Primark ha renovado su tienda en Fuengirola con un nuevo diseño que mejora la experiencia del cliente, incorporando su nuevo logo y mobiliario
Primark ha reabierto este jueves su local en el centro comercial Miramar tras haber llevado a cabo una reforma orientada a la modernización total del espacio, incluyendo la incorporación de su nuevo logo e imagen corporativa. La marca ha mantenido su ubicación en la planta alta.
Con la mejora de la experiencia del consumidor como principal foco de la reforma, la cadena irlandesa ha actualizado sus sistemas de pago con la implementación de las cajas autocobro, las cuales agilizan los procesos de transacción. Además, se han incluido dos probadores adaptados y uno familiar con mayor amplitud, así como una serie de mejoras de iluminación en los ya existentes.
Nueva estética del local en el centro comercial Miramar
En relación con la estética del local, la firma ha creado nuevos espacios seccionados por paredes para facilitar la visibilidad de los diversos productos, incluyendo nuevo mobiliario. Las paredes han cambiado su color de negro a blanco para aprovechar las nuevas luces integradas, y al mismo tiempo se han renovado los expositores y maniquíes para realzar la nueva propuesta visual del espacio. La tienda también ha renovado su fachada para incluir su logotipo actualizado y, paralelamente, ha reorganizado sus oficinas y ‘back of house’ en línea con una optimización de su funcionamiento diario.
Un centro comercial atractivo
Según ha explicado Sandra Iglesias, responsable de marketing de Miramar, la reforma del local de Primark es una prueba fehaciente de la apuesta de las marcas más punteras por nuestros espacios, al contar con un cliente local activo y una potente oferta turística que resultan muy atractivos. Además, ha recordado que este nuevo concepto de local moderno, accesible y adaptado a las últimas tendencias del mercado se traduce directamente en un alto grado de satisfacción del consumidor.
Gracias a su ubicación estratégica en puntos como el centro comercial Miramar, Primark se ha consolidado como uno de los líderes del sector textil no solo en la provincia, sino en todo el país. La enseña cuenta con 55 años de recorrido y posee más de 470 tiendas repartidas por todo el globo, con expectativas de continuar ampliándose por Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.
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