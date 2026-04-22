La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, pide mayor celeridad en las obras del Nuevo Mercacentro.

Las obras del Nuevo Mercacentro que promueve el Ayuntamiento de Fuengirola en la misma parcela donde se encontraba el antiguo mercado de abastos avanzan con el montaje de la estructura de madera. Pero los trabajos, que acumulan ya cerca de un año de retraso, no van todo lo rápido que cabría esperar: Así lo ha comprobado la alcaldesa, Ana Mula (PP), quien ha pedido una mayor celeridad en las obras.

Tras finalizar el sótano, los trabajos han pasado a ser más visibles desde el exterior con la instalación de las vigas de maderas que servirán de estructura para esta edificación. Las labores ya han culminado en la planta baja y ahora los operarios están trabajando en la primera planta.

El Ayuntamiento de Fuengirola adjudicó las obras del Nuevo Mercacentro en noviembre de 2023 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Prodesur, Jocon e Itercon, por un importe de 12,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La reforma de Mercacentro era una reivindicación histórica de los comerciantes que tienen un puesto en el mercado, ya que las instalaciones databan de los años 80 y se habían quedando obsoletas con el paso del tiempo -carecían de luz natural-, lo que se reflejaba en una drástica caída de la actividad comercial.

Las obras del Nuevo Mercacentro de Fuengirola se centran ya en la primera planta. / L.O.

Retrasos

Durante la primera fase de ejecución del proyecto, que suponía la demolición de las antiguas instalaciones, los técnicos detectaron problemas imprevistos en el forjado del sótano.

La dirección de la obra y los técnicos municipales decidieron entonces paralizar los trabajos para conocer el alcance de esos problemas y modificar el proyecto original para garantizar la estabilidad y seguridad del futuro equipamiento. Todo ello obligó a demorar el plazo de ejecución.

Los trabajos de la estructura de madera del Nuevo Mercacentro de Fuengirola ya son visibles desde el exterior. / L.O.

Celeridad

Sin embargo, la alcaldesa Ana Mula, ha visitado las obras y ha mostrado su preocupación con el ritmo de los trabajos, "que debiera ser mucho más rápido". Por ello, ha exigido a la Unión Temporal de Empresas Prodesur-Jocón-Itercon "mayor celeridad" en las obras de esta infraestructura tan importante para la ciudad.

Características

El proyecto está llamado a convertirse en un icono más de Fuengirola por su diseño y porque el armazón y la estructura del inmueble serán construidos con Cross Laminated Timber (CLT), una madera industrializada y tratada que funciona muy bien en lugares de temperatura y humedad constantes, como Fuengirola. Un material que está catalogado como más ecológico de todos los sistemas de construcción posibles en este momento.

Este material permitirá lograr todos los sellos internacionales de sostenibilidad, calidad ecológica, directivas europeas, así como la calificación energética A, convirtiendo al Nuevo Mercacentro en un Edificio de Consumo Casi Nulo (ECCN).

Así será el nuevo Mercacentro de Fuengirola. / L.O.

Distribución

El Nuevo Mercacentro estará distribuido en varias plantas: un sótano con aparcamiento para clientes, así como otro para carga y descarga de camiones. La planta baja tendrá tres grandes accesos y 39 puestos de venta del mercado, con un vestíbulo central cubierto con un lucernario.

La primera planta contará con locales comerciales con gastrobares y un vivero de empresas; y la segunda y última albergará una terraza abierta al público.

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El Nuevo Mercacentro contará con una superficie total construida de 11.000 metros cuadrados y en todos sus niveles estará garantizada la accesibilidad universal.